15.02.2020

Vielen Jugendlichen den Weg geebnet

Die IHK stellt Bedeutung und Engagement der ehrenamtlichen Prüfer heraus

Für Wolfgang Winter steht die Bedeutung der ehrenamtlichen Prüfer außer Frage. „Die IHK-Prüfungen stehen und fallen mit dem Engagement unserer zahlreichen ehrenamtlichen Prüfer“, sagte der IHK-Vizepräsident in Nördlingen. Dort fand die Ehrung der 125 ehrenamtlichen Prüfern aus dem Donau-Ries-Kreis statt. „Egal, ob es um Zwischen-, Abschluss- oder Weiterbildungsprüfen geht, ob sie in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form erfolgen, unsere Prüfer wachen darüber, dass die erforderlichen Qualitätskriterien erfüllt werden“, so IHK-Regionalgeschäftsführerin Bettina Kräußlich.

Die Ehrenamtlichen seien die Kompetenz des Prüfungswesens. „Qualifizierte Fachkräfte und deren laufende Weiterbildung sind die Basis unseres wirtschaftlichen Wohlstandes“, sagte Kräußlich weiter.

In Schwaben betreut die IHK rund 23000 Auszubildende, davon 2500 in Nordschwaben. In rund 145 Ausbildungsberufen werden Prüfungen abgenommen. Die Prüfer seien stets auf der Höhe der Zeit, lobte Kräußlich, „weil sie sich auf ihre Aufgabe gewissenhaft vorbereiten“. Dabei müssen sie veränderte Anforderungen und neue Berufsbilder berücksichtigen und auch Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen. Die Prüfer erhielten Urkunde und Ehrennadel: die silberne für mindestens zehn, die goldene für 20 und die goldene mit einem Diamanten für 30 Jahre Prüfertätigkeit. Eine besondere Ehrung erhielten drei Prüfer nach mindestens 40 Jahren.

IHK-Vizepräsident Winter dankte für den Einsatz der Prüfer. „Sie haben vielen Jugendlichen den Weg in das Berufsleben geebnet“. Dadurch werde das Qualitätssiegel „Made in Germany“ gestärkt. Die Prüfungen der IHK seien Gradmesser sowohl für die Absolventen als auch für die Ausbilder und Betriebe, so Winter. „Der Qualitätsstandard in Nordschwaben ist hoch. Aber er muss ständig aufs Neue durch hervorragende Arbeit aufrechterhalten werden“, so Winter. Qualitativ hochwertige Arbeit erfordere gut ausbildete Fachkräfte. (pm)

