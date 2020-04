vor 41 Min.

Vier Corona-Tote über Ostern - 263 Infizierte

Die Zahl der am Covid-19-Virus erkrankten Menschen aus dem Kreis Donau-Ries ist über die Feiertage um zehn Fälle auf 263 gestiegen. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Über die Osterfeiertage hat sich die Zahl der bestätigt am Covid-19-Virus Erkrankten von 253 auf 263 Personen erhöht. Wie das Landratsamt mitteilt, sind in diesem Zeitraum vier weitere Todesfälle im Kreis Donau-Ries hinzugekommen. Einer dieser Todesfälle ist im Harburger Seniorenheim zu beklagen, eine weitere Person starb in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. Zwei Personen starben in ihrem Wohnumfeld im Ries. Die Zahl der mit COVID-19 infizierten Gestorbenen im Landkreis Donau-Ries erhöht sich damit auf 16.

106 Personen wieder genesen

Erfreulich ist die Nachricht, dass inzwischen 106 Personen wieder genesen sind. Als genesen gelten Personen, welche aus der Quarantäne entlassen wurden. Diese wird bei COVID-19-Fällen erst dann beendet, wenn 48 Stunden lang keine Symptome mehr bestehen und mindestens 14 Tage seit dem Symptombeginn vergangen sind. (pm)

