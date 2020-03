vor 53 Min.

Vier Liedermacher im Notenkessel

Konzert am 7. März in der Christuskirche

Die 24. Donauwörther Notenkessel-Saison beginnt mit einem neuen Format. Vier Liedermacher, die ihre eigenen Songs schreiben, präsentieren diese nacheinander am kommenden Samstag, 7. März, in der evangelischen Christuskirche in Donauwörth (Pflegstraße 32).

In ihren melodiösen Liedern der eher leiseren Art erzählt die gebürtige Heidelbergerin Karin Sonnenfroh vom Leben und ihrer Beziehung zu Gott, vom Kämpfen und Siegen, vom Nachhausekommen und Geborgensein in Gott. Mal poppig, mal chansonartig oder swingend sind ihre Songs. Sie begleitet sich selbst am Piano. Das ist ihre „Herzenssache“, so der Titel ihres aktuellen Programms.

Tommy Bachmann, Pfarrer aus Leidenschaft in St. Matthäus, Augsburg, ist überzeugt von Gottes Liebe, die Menschen verwandeln kann, durch schwere Zeiten hilft und sie neue Wege gehen lässt. In 30 Jahren Glaubensleben hat er durch Höhen und Tiefen immer wieder Lieder geschrieben, die seinen Glauben widerspiegeln, den er als persönliche Gottesbeziehung lebt und erlebt. Mit den Liedern möchte er Menschen Mut zum Glauben machen, zur Erfahrung der Nähe Gottes inspirieren und seine Zuhörer ermutigen, an Gott dranzubleiben. Die Musik ist im Softrock-Pop- und Singer/Songwriter Stil geschrieben, eingängig und zum Nachspielen geeignet.

bedient sich bei der Popmusik. Diese liefert viele Mitsinghits, Melodien, die jeder kennt, Lieder, die man am Lagerfeuer oder unter der Dusche singt, von den Beatles, ABBA, Eric Clapton, John Denver, Helene Fischer und anderen. Michael Fischer übernimmt Melodien und schreibt geistliche Texte dazu. Beispiele: „Unchain My Heart“ wird zu „Komm in mein Herz“, „Tears In Heaven“ zu „Ein Stück Himmel“, „Waterloo“ zu „Sorgenlos“. Deshalb ist Mitsingen aus dem Stand möglich.

Die am Bodensee geborene und mittlerweile in der Nähe von Augsburg lebende Musikerin Catrin Wolfer ist von Beruf Sozialpädagogin und seit über 15 Jahren auch sehr gerne in diesem Bereich tätig. Daneben war jedoch stets die Musik ihre große Leidenschaft, die sie unter anderem als autodidaktische Chorleiterin mit den SängerInnen des Augsburger Chores Univocalis teilt.

Um sich selbst Mut und Zuversicht in schwierigen Zeiten zuzusingen, begann sie 2013 eigene Lieder zu schreiben. Als sie entdeckte, dass diese Lieder auch andere Menschen berühren und bewegen, veröffentlichte sie ein Jahr später ihre erste von bislang drei eigenen CDs. Mal ganz schwungvoll, mal nachdenklich und meditativ laden Catrins Lieder sowohl zum Zuhören als auch immer wieder zum Mitsingen ein. Die vielseitige Liedermacherin begeistert durch ihre modernen, tiefsinnigen Texte, ihre ausgefeilten mehrstimmigen Arrangements, ihr virtuoses Gitarrenspiel und nicht zuletzt durch ihre ansteckende Freude an der Musik. Die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Konzert freuen mit Liedern über Gott und die Welt, die Liebe zur Natur, das Leben in all seinen Facetten und mit Catrins extra für den diesjährigen „Weltgebetstag der Frauen“ komponierten Titel „Steh auf“. (dz)

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Im Notenkessel ist der Eintritt auf Spendenbasis, es gibt keine Platzreservierung. Unter www.notenkessel.de gibt es weitere Hinweise.

