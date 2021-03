vor 40 Min.

Vier Männer in Donauwörth in einem Auto: Anzeige

Die Polizei hat in Donauwörth ein Auto gestoppt, in dem vier junge Männer saßen. Die handelten sich eine Anzeige ein.

Bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth ist die Polizei am Mittwochabend auf ein Quartett gestoßen, das sich nicht an die geltenden, coronabedingten Kontbeschränkungen hielt. Die Beamten hielten auf der Augsburger Straße ein Auto an. In dem saßen vier junge Männer. Die drei Donauwörther und der Kaisheimer – 19, 20 und zwei Mal 23 Jahre alt – stammen aus vier verschiedenen Haushalten und waren in diesem Fall auf engsten Raum zusammen – was derzeit nicht erlaubt ist.

Die Folge: Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Männer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Die Gesetzeshüter unterbanden zudem die gemeinsame Weiterfahrt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen