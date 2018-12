vor 55 Min.

Vier Millionen Euro fürs Bürgerzentrum

Das Gebäude der Raiffeisenbank in Holzheim hat die Gemeinde 2014 erworben. Es soll jetzt abgerissen werden und einem Bürger- und Kulturzentrum weichen. Dazu soll jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.

Bürgermeister Robert Ruttmann stellt die neuesten Pläne zu dem Projekt vor. Ein Nadelöhr wird ein halbes Jahr für den Verkehr gesperrt.

Von Christian Mühlhause

Holzheim hat sich dieses Jahr einiges getan und die Gemeinde hat noch Großes vor. Darüber informierte Bürgermeister Robert Ruttmann bei der Bürgerversammlung, zu der etwas mehr als 100 Gäste kamen.

Bürger- und KulturzentrumRuttmann ging vor allem auf sein Herzensprojekt ein, ein Bürger- und Kulturzentrum für den Ort mit seinen 1200 Einwohnern. Entstehen soll es auf einer Fläche an der Raiffeisenstraße. „Wir haben das Areal erworben und wollen das darauf befindliche Gebäude abreißen, um dann das Zentrum dort bauen zu können. Geplant ist ein Gebäude mit einem großen Saal für bis zu 300 Sitzplätze, mehreren kleineren Räumen sowie Lagerräumen. Den Budgetrahmen haben wir auf 3,5 bis vier Millionen Euro festgelegt“, so der Bürgermeister. Auch hätten sich Holzheimer Delegationen heuer bereits umgesetzte Projekte in Möttingen und Zöschingen angesehen und sich dort beraten lassen.

Der Platz im Herzen des Ortes sei ideal und auch nötig, weil der Pfarrsaal aus Gründen des Brandschutzes und wegen Sicherheitsmängeln nicht mehr zur Verfügung stehe, so Ruttmann. Nächsten Monat soll der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Mit der Fertigstellung des Zentrums rechnet Ruttmann im Jahr 2024 oder 2025. Die Kosten schrecken ihn dabei nicht. „Wir haben auch in der Vergangenheit solche Großprojekte erfolgreich gestemmt. Zudem seien sowohl die Gewerbesteuereinnahmen (heuer 1,5 Millionen Euro) wie auch die Rücklagen (heuer 2,7 Millionen Euro) im Vergleich zu 2017 gestiegen.

Kinder Erfreut zeigte sich Ruttmann bei der Veranstaltung, dass es wieder mehr Kinder gibt, was den Schulstandort langfristig sichere. Aktuell sind es 75 Grundschüler. Im Schuljahr 2021/22 sollen es 102 sein. Auch die Kinder aus Münster gehen in Holzheim zur Schule. Die steigenden Geburtenzahlen führen aber auch dazu, dass die Nachfrage steige. Deswegen würden nun im Untergeschoss eine Küche, ein Speiseraum und ein Raum für eine Mutter-Kind-Gruppe geschaffen sowie Toiletten.

Erdgas Möglich wird dies auch, weil das Erdgasnetz ausgebaut wird. Neben dem Bauhof und dem Feuerwehrhaus werde auch die Kita angeschlossen. Dadurch werde der bisherige Heizraum dort frei.

Feuerwehren Freuen können sich auch die Kameraden der Feuerwehren. Pessenburgheim bekommt einen Erweiterungsbau sowie ein neues Fahrzeug. Letzteres wird auch für Holzheim angeschafft. Die Feuerwehr Bergendorf erhält einen neuen Anhänger. Die Kosten dafür belaufen sich auf 262000 Euro. Es gibt einen Zuschuss von 53000 Euro.

Deponie Erleichtert ist Ruttmann, dass bei der Deponie am Ortsrand „nach jahrelangem Streit alles den Vorschriften entsprechend hergerichtet wird.“ Die Lech-Stahlwerke aus Herbertshofen sind gerade dabei, eine ehemalige Sandgrube soweit herzurichten, dass dort bald ihre Deponie für Elektroofenschlacke entstehen kann. Was mit der dortigen Kapelle passiere, sei aber noch unklar, so der Bürgermeister.

Nadelöhr zwischen Riedheim und Stadel

Verkehr Kopfzerbrechen bereitet Ruttmann noch die geplante Sanierung der Kreisstraße von Riedheim über Stadel nach Bergendorf. In diesem Zuge soll auch eine Brücke zwischen Riedheim und Stadel erneuert werden. „Die Maßnahme soll etwa ein halbes Jahr dauern. Das ist ein Nadelöhr. Wir diskutieren noch mit dem zuständigen Landratsamt, wo die Umleitung langführen soll. Angedacht ist zumindest eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde selber will auch drei Brücken erneuern, eine in Pessenburgheim und zwei im Lehmühlenweg.

Erfreut ist Ruttmann auch über die Anschaffung von neun Tempomessgeräten, die an den Einfahrten der Ortsteile aufgestellt wurden. 24000 Euro hat sich Holzheim das kosten lassen. „Ich denke schon, dass es einen Effekt hat. Zumindest schauen die Fahrer auf den Tacho und reagieren dann hoffentlich auch.“

Bürgermeister Hoffen ist auch das Motto bei der Frage, wer Ruttmann als Bürgermeister im Jahr 2020 folgt. Bislang hat niemand offiziell Interesse bekundet und Ruttmann wird nicht wieder antreten. Das hatte er bereits vor einiger Zeit angekündigt.

