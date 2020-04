05:30 Uhr

Vier Wochen warten auf das Corona-Testergebnis

Plus Ein Mann aus dem südlichen Landkreis war in Tirol. Er wird krank, lässt sich testen. Doch danach tut sich nichts. Was dahinter steckt.

Von Thomas Hilgendorf

Stefan M. (Name von der Redaktion geändert) ist ziemlich sauer. Nicht unbedingt, weil er derzeit mitsamt der Familie an Haus und Hof gefesselt ist – so geht es ja fast allen in den Tagen der nach wie vor grassierenden Pandemie. Nein, M. quält viel mehr die Ungewissheit. Er hat sich vor über drei Wochen auf das Coronavirus testen lassen. Doch noch immer liegt ihm kein Ergebnis vor.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Stefan M. bekommt die typischen Corona-Symptome Aber der Reihe nach. M. lebt mit seiner Familie – also seiner Frau und zwei Kindern – im südlichen Landkreis. Anfang März waren sie in Tirol beim Skifahren, es war die Zeit kurz vor dem größeren Ausbruch in Österreich, als weltweit alles noch recht unklar schien, was den heftigen Verlauf der Pandemie anging. Einige Tage später plagten den Mitte Dreißigjährigen jene typischen Symptome, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. M. handelte prompt und verantwortungsbewusst, meldete sich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) und bei seinem Arbeitgeber. Eine von der KVB beauftragte Ärztin sei denn auch umgehend zu M. nach Hause gekommen, um ihn zu testen. Der Abstrich wurde genommen, seitdem jedoch herrscht Funkstille. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Seit vier Wochen ist M. nun zu Hause in häuslicher Isolation: Er wollte keinen Kollegen anstecken und auch sonst niemanden in der Öffentlichkeit. Bei M. kommt hinzu: Er arbeitet im Außendienst, hat ständig Kundenkontakt. Die Symptome sind unterdessen längst Vergangenheit, M. fühlt sich komplett fit. Langsam sollte es für ihn auch wieder zurück in die Arbeit gehen. Doch M. fehlt sowohl die Gewissheit als auch ein Formular für seinen Arbeitgeber. Trotz mehrmaliger Versuche, über die KVB zu erfahren, wie denn sein Ergebnis ausgefallen ist, habe er keine Auskunft erhalten: Sein Name sei zwar gelistet, aber eben nicht das Testresultat. Das Landratsamt hat mit den Tests der KVB nichts zu tun M. wandte sich inzwischen an das Landratsamt, das jedoch mit den Tests durch die KVB nichts zu tun hat. Die Testungen der KVB liefen getrennt von allen Einflussmöglichkeiten des Gesundheitsamtes. Dennoch sicherte Landrat Stefan Rößle M. zu, etwas in Erfahrung bringen zu wollen. Aus der Antwort der Kreisbehörde geht ferner hervor, dass sich einige Getestete gemeldet hätten, denen es ähnlich erging wie M.: lange Wartezeiten, keine Antworten. Indessen würden nur positive Testergebnisse den Gesundheitsämtern gemeldet. Landrat Rößle selbst hakte bei der KVB nach – wiederum ohne Ergebnis. Was lief schief bei den Tests der KVB? Was lief dort schief? Der Sprecher der KVB, Axel Heise, berichtet auf Nachfrage unserer Zeitung, dass M. kein Einzelfall sei: „Das passiert leider häufiger.“ Die schiere Zahl von zuletzt 50000 Testungen allein durch die KVB „in Eigenregie“, wie Heise erklärt, sei wohl hauptsächlich dafür verantwortlich. Man habe „teils Aufgaben der Gesundheitsämter übernommen“. Es könne indessen auch sein, dass Tests fehlerhaft gelaufen seien oder Namen falsch gelistet wurden – die Tests also letztlich „unbrauchbar“ seien. M. hilft das kaum weiter. Die Symptomfreiheit von 14 Tagen hat er bestanden. Er könne nun wieder arbeiten gehen, doch was fehlt, ist das, was man anscheinend in Deutschland für so ziemlich alles braucht – und sei die Lage noch so diffizil: eine Bescheinigung. Ein Attest kann nicht rückwirkend ausgestellt werden, die KVB gibt keine Bestätigung für unbestätigte Tests heraus. Wird es nun M. zum Verhängnis, dass er verantwortungsbewusst im Sinne seiner Mitmenschen gehandelt hat? KVB-Mann Heise sagt hierzu: „Manche Arbeitgeber verlangen da zu viel in dieser Lage.“ Vertrauen, Kulanz und Loyalität sind offenbar Gebote der Stunde. Mehr zum Thema "Corona" lesen Sie hier: Ein Monat Corona im Landkreis Donau-Ries: So verbreitet sich das Virus

Keine Maibaum-Feste wegen Corona im Landkreis

Corona-Update für den Landkreis Donau-Ries

Themen folgen