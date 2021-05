Diese Schüler dürfen wieder in den Unterricht

Nicht nur Grundschüler beenden ab Montag den Distanzunterricht. Impfung für Jugendhilfe-Mitarbeiter

Nachdem der durch das Robert-Koch-Institut veröffentlichte Inzidenzwert des Landkreises Donau-Ries bereits an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 165 lag, treten bei weiterhin stabiler oder sinkender Inzidenz ab Montag, 10. Mai, Änderungen für Schulen in Kraft. Das teilt das Landratsamt mit. Der Inzidenzwert lag laut RKI am Freitag bei 116,6 und ist damit seit dem 27. April konstant rückläufig.

An Grundschulen ist nun wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen erlaubt, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird Wechselunterricht angeboten. An Förderschulen gelten diese Regelungen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6, für alle übrigen Jahrgangsstufen der Förderschulen findet Distanzunterricht statt. An weiterführenden und beruflichen Schulen sowie den Staatsinstituten zur Ausbildung von Fach- und Förderlehrern findet für Abschlussklassen Präsenz- oder Wechselunterricht statt – je nach Voraussetzungen zum Einhalten des Mindestabstands. Dies gilt auch für die 11. Klassen an Gymnasien und Fachoberschulen sowie Abendgymnasien und Kollegs. Für alle übrigen Jahrgangsstufen finde weiterhin Distanzunterricht statt, so die Kreisbehörde.

Es ist ein weiterer Todesfall mit Covid-19 bekannt gegeben worden. Die betroffene Person war über 80 Jahre alt und litt an erheblichen Grunderkrankungen. Die Anzahl der Corona-Toten in der Region steigt damit laut Landratsamt auf 149. Das RKI meldet weiterhin eine andere Zahl, nämlich 155.

Insgesamt 5539 Landkreisbürger sind an sich positiv getestet worden. 1268-mal wurde bislang die britische Virusvariante nachgewiesen – also fast bei jedem Vierten. 17-mal wurde die südafrikanische Variante festgestellt.

Ehrenamtliche und hauptberuflich tätige Mitarbeiter in der Jugendarbeit zählen laut Angaben des Landratsamts Donau-Ries zur Impfpriorität 3. Wer im Kinder- und Jugendsport engagiert ist, kann sich also frühzeitig impfen lassen. Betroffene sollen sich im bayernweit einheitlichen Onlineprogramm registrieren und entsprechende Angaben unter dem Reiter „Ich arbeite in einer Schule oder Kindergarten“ bei „Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ machen. Wenn ein Impftermin vereinbart ist, müssen sämtliche Angaben schriftlich belegt werden. Hierfür ist eine Bestätigung des Arbeitgebers oder des Vereins notwendig. Darüber wurden die Städte und Gemeinden bereits in Kenntnis gesetzt und um Weitergabe an die Vereine und Einrichtungen gebeten. Informationen für Ehrenamtliche und Vereine finden sich auch im Internet unter donauries.bayern/impfung_jugendhilfe/.

Wer in Einrichtungen der Jugendhilfe in der Region tätig ist, konnte sich bereits in der vergangenen Woche impfen lassen. Eine vorgezogene Impfung hatte die SPD vorgeschlagen, was allerdings von Landrat Stefan Rößle mit Verweis auf das Einhalten der Impfreihenfolge abgelehnt worden war.

Mittlerweile sei man, so der Landrat, im Landkreis aber bei der Prioritätengruppe 3 angekommen, weshalb man den Jugendhilfe-Berufstätigen schnell eine Impfung anbieten konnte, ohne dafür gegen die Priorisierungsvorgaben zu verstoßen. „Es war uns ein wichtiges Anliegen, diese Berufsgruppe schnell zu berücksichtigen, sobald es rechtlich zulässig ist", lässt Rößle nun über seine Pressestelle wissen.