vor 18 Min.

Volksfest: Auto wird massiv beschädigt

In Monheim hat am Sonntagabend ein Unbekannter den Pkw einer Besucherin demoliert. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Monheim während des Volksfests am Sonntagabend ein Auto demoliert und beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Besitzerin, 42, besuchte der Polizei zufolge das Volksfest und stellte ihren Wagen zwischen 18 und 22.30 Uhr in der Raiffeisenstraße ab. Am folgenden Morgen stellte die Frau dann fest, dass der Pkw massiv beschädigt worden war. Der Täter hat die Beifahrerseite von vorne bis hinten verkratzt und auf der Motorhaube eine große Delle verursacht. Außerdem fehlte die Abdeckung eines Seitenspiegels. Damit nicht genug: Der Unbekannte wollte wohl auch die hintere Stoßstange abreißen, was aber nicht gelang. Der Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

Themen Folgen