Volkshochschule Donauwörth: Rund 230.000 Euro fehlen wegen Coronavirus

Plus Ihre Kurse, Fahrten und Reisen musste die Vhs Donauwörth wegen der Pandemie absagen. Die Kassen standen still. Warum sie dennoch nicht in existenzielle Nöte geraten ist.

Von Helmut Bissinger

Existenzielle Schwierigkeiten haben die Volkshochschule Donauwörth und ihre Außenstellen nicht. Doch die Corona-Pandemie zeigt deutliche Auswirkungen. Am Ende des Jahres könnte man aber mit einem „blauen Auge“ davonkommen, wie Landrat Stefan Rößle in seiner Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums einschätzte. „Immer vorausgesetzt, wir bekommen keine zweite Infektionswelle“, ergänzte Vereinsvorsitzender Paul Soldner.

Kurse, Fahrten und Reisen habe man absagen müssen, geplante Einnahmen fielen weg. Rund 230.000 Euro fehlten nach drei Monaten des äußerlichen Stillstands in der Kasse. Nichtsdestotrotz hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, mussten doch bereits gebuchte Kurse und Lehrgänge abgesagt und Gebühren zurücküberwiesen werden.

Vhs Donauwörth rechnet mit 25 Prozent weniger Einnahmen als letztes Jahr

Was die kommenden Monate bringen, sei ungewiss, sagte Schatzmeister Günter Treimer bei der jetzigen Sitzung des Kuratoriums. Die Vhs werde wohl auf Sicht fahren müssen, habe aber weiter an der Pandemie zu knabbern. Treimer kalkuliert in diesem Jahr mit Einnahmen von 1,1 Millionen Euro. Das entspricht 75 Prozent der Vorjahressumme. Die Teilnehmergebühren brachen im Vergleich zu 2019 um fast die Hälfte ein.

Dass die Volkshochschule dennoch nicht in Schieflage geraten und am Ende mit keinem Gewinn, aber auch keinem Verlust abschneiden werde, sei den Zuschüssen von Landkreis, Kommunen und Institutionen zu verdanken – insgesamt über eine halbe Million Euro. Sie garantieren, dass die Donauwörther Bildungseinrichtung im Gegensatz zu Volkshochschulen in anderen Städten nicht um ihr Bestehen bangen muss. Bei all diesen verhältnismäßig guten Nachrichten werden die Folgen des Krisenjahres noch länger zu spüren sein. In dieser Beurteilung sind sich Vorsitzender Soldner und Geschäftsführerin Gudrun Reißer einig.

Programm der Vhs Donauwörth wird online veröffentlicht

Erste Konsequenz: Für das Herbst- und Wintersemester wird es kein gedrucktes Programmheft geben. Ab 9. September will die Vhs ihr Angebot im Internet veröffentlichen. „Damit können wir schnell auf mögliche Einschränkungen und Umplanungen reagieren“, sagte Soldner. Es könne dennoch zu Reduzierungen bei den Höchstteilnehmerzahlen und zu Änderungen bei Kursräumen kommen. Mit Landrat Rößle und Donauwörths OB Jürgen Sorré habe man bereits über Lösungen hinsichtlich der Hygienevorschriften für die Nutzung von Unterrichtsräumen in Schulen gesprochen.

Zweimal hatte die Vhs die Sitzung des Kuratoriums verschieben müssen und schließlich im „Umlaufverfahren“ Beschlüsse herbeigeführt. Sie wurden nun einmütig bei der außerordentlichen Zusammenkunft bestätigt. Der Vorstand (mit Vorsitzendem Paul Soldner sowie Franz Eberle, Günter Treimer, Günther Schwendner, Franz Haselmayr und Gerhard Stitz) ist dabei bestätigt worden.

In 30 Online-Kurse kann man über Sprache und Gesundheit lernen

Geschäftsführerin Reißer berichtete von den schwierigen Wochen in der Hochphase des Lockdown. Man habe danach ein Sommerprogramm aufgelegt und Workshops organisiert. Auch seien umgehend nach der Lockerung 30 Online-Kurse für Sprachen und Gesundheit auf die Beine gestellt worden. Die Kurzprogramme im Sprachen- und Gesundheitsbereich würden bereits wieder gut angenommen. Erfreut zeigte sich Reißer, dass auch die Firmenkurse „langsam wieder anlaufen“ – ein Standbein, das sich die Volkshochschule in den vergangenen Jahren aufgebaut hatte. Vorsitzender Soldner rückte schließlich zwei ehemalige Politiker in den Blickpunkt: Gerhard Martin und Armin Neudert. Martin habe, so Soldner, 30 Jahre als Bürgermeister der Stadt Rain eine besondere Verbundenheit zur Volkshochschule gezeigt. Drei Jahrzehnte sei er auch Schirmherr der Außenstelle in Rain und als Mitglied des dortigen Beirats auch im Kuratorium tätig gewesen. Für dieses „jahrzehntelange Tun“ verlieh Soldner Martin eine Dankurkunde des bayerischen Volkshochschulverbandes und die Goldene Ehrennadel.

Vorsitzender bedankt sich bei ehemaligen Bürgermeistern aus Donauwörth und Rain

Und auch Neudert wurde geehrt: Das „Forum für Bildung und Energie“ als dem Sitz der Volkshochschule im Spindeltal habe er den Verantwortlichen 2002 versprochen und die Ankündigung als Oberbürgermeister in die Tat umgesetzt. Besonders in schwierigen Jahren sei es hilfreich gewesen, einen Gesprächspartner zu haben, der immer offen und respektvoll die Erwachsenenbildung unterstützt habe. Auch Neudert erhielt eine Dankurkunde mit Goldener Ehrennadel. Damit aber nicht genug: Erst als Drittem im Verein wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

