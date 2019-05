vor 19 Min.

Volkskrankheit Rücken- und Gelenkschmerzen

Solche Beschwerden sowie Arthrose betreffen alle Lebensalter, wie Dr. Michael Mertin im Interview erklärt. Vhs-Gesundheitsstammtisch am Donnerstag.

Sind Rücken- und Gelenkschmerzen ein großes Problem in der allgemeinärztlichen Praxis?

Dr. Michael Mertin Auf jeden Fall, neben den saisonalen Infektionskrankheiten wie Grippe oder „Magen-Darm“ machen Beschwerden des Bewegungsapparates gut die Hälfte der akut auftretenden Beschwerden unserer Patienten aus.

Das betrifft sicher vorwiegend die älteren Patienten?

Mertin: Keineswegs. Das geht schon bei Jugendlichen los und betrifft alle Lebensalter bis zu den Hochbetagten. Menschen im mittleren Alter (40 bis 60 Jahre), die noch im Berufsleben stehen, sind überwiegend betroffen.

Wie erklären Sie sich das? Es heißt doch Arthrose, also Verschleiß sei eine Erkrankung der älteren Menschen.

Mertin Das stimmt zwar, aber für die meisten Beschwerden des Bewegungsapparates ist die Arthrose gar nicht verantwortlich. Das heiß viele, die über starke Beschwerden in diesem Bereich klagen, haben keine bis allenfalls eine geringe Arthrose, die für deren Alter als „normal“ anzusehen ist, während andere tatsächlich starke Verschleißerscheinungen haben, dabei aber keine, bis allenfalls geringe Beschwerden angeben.

Können Sie diesen Widerspruch erklären?

Mertin:Gelenke – und damit meine ich auch die der Wirbelsäule – verlieren mit zunehmendem Alter tatsächlich an Knorpelsubstanz und „verschleißen“ damit. Das alleine verursacht aber noch keine Schmerzen. Dazu bedarf es immer noch einer Entzündungsreaktion des umliegenden Gewebes, also der Gelenkkapsel, der Bänder – also der Faszien -, der Sehnen und der Muskeln. Hier kommt der heutige Lebensstil zum Tragen: Diese Strukturen werden berufsbedingt meist nicht mehr so „benutzt“ sprich bewegt, wie die Natur das eigentlich vorgesehen hat.

Nämlich?

Mertin Die Natur hat den Menschen als Läufer konzipiert. Dabei ist der aufrechte Gang gar nicht das Problem, wie es oft dargestellt wird. Im Gegenteil: Er ermöglicht uns ja erst, die Arme und Hände frei zu bekommen und auch hiermit handwerklich anspruchsvolle Tätigkeiten zu verrichten. Stattdessen sitzt der Durchschnittsdeutsche sechs Stunden täglich und ist kaum gezwungen, größere Strecken zu laufen. Diese Zwangshaltung, gepaart mit Bewegungsarmut, lässt das ganze System „Gelenk“ leiden, weil dadurch auch die Ernährung des Gelenkknorpels reduziert wird. Dieser wird überhaupt nur durch Bewegung ernährt – ein „Schonen“ von Gelenken richtet also mehr Schaden an, als es helfen könnte. Und durch falsche Haltungen und Körperpositionen über längere Zeiträume entstehen Ungleichgewichte im Haltungsapparat und muskuläre Verspannungen, die dann Schmerzen verursachen. Hier helfen übrigens auch weder Röntgenaufnahmen noch CT oder MRT weiter, weil diese Mechanismen nicht sichtbar gemacht werden können.

Aber wozu brauchen wir diese Untersuchungsmethoden denn dann?

Mertin Natürlich brauchen wir sie unbedingt, weil es ja auch durchaus strukturelle Schädigungen gibt, die dann auch spezifische Behandlungsmethoden bis hin zur Operation erfordern. Von der großen Zahl an Beschwerden ist das aber die Minderheit. Man geht davon aus, dass 85 Prozent der Rückenschmerzen durch einfache Maßnahmen, die man selber zuhause durchführen kann, innerhalb von meist zwei, längsten aber sechs Wochen wieder verschwinden. Wenn Sie in dieser Zeit ein CT oder MRT machen, können Sie mehr schaden als nutzen.

Welche Maßnahmen sind das, die man zuhause umsetzen kann?

Mertin Die modernen bildgebenden Verfahren wie CT und MRT sind so hochauflösend , dass sie nahezu immer „irgendetwas“ finden, was dann für die Beschwerden verantwortlich gemacht wird, obwohl das nicht immer der Fall ist (Arthrose etwa wird man bei jedem Menschen über 50 Jahre in irgendeiner Ausprägung finden). Wenn man diese Bilder zusammen mit den dann eventuell noch bestehenden Beschwerden einem Operateur zeigt, empfiehlt dieser womöglich die Operation. Wenn die Patienten jedoch etwas Geduld gehabt hätten und stattdessen sogenannte konservative Maßnahmen durchgeführt hätten – dazu gehören als wichtigste Wärme (durch Salben, Pflaster, Bäder, Bestrahlung) und Bewegungsübungen; kurzfristig auch Schmerzmittel, aber immer als Tabletten oder Tropfen, also nicht als Spritze und weiter Akupunktur, Physiokey (eine besondere Form der Anwendung von Strom) und auch „Tapen“ – - dann hätten sie hochwahrscheinlich die Probleme selber in den Griff bekommen. Um nicht missverstanden zu werden: Es gibt Alarmzeichen wie Lähmungen, Taubheitsgefühl im Schmerzgebiet, Fieber, Hinweise auf Knochenbrüchen, plötzlich auftretende Inkontinenz, um nur einige zu nennen, bei denen man schnell ein solches bildgebendes Verfahren braucht und froh ist, wenn ein Operateur bleibenden Schaden verhindern kann. Nur ist das glücklicherweise selten und steht in keiner Relation zur Häufigkeit von Rückenschmerzen in der Gesamtbevölkerung.

Welchen Aufwand muss ich denn betreiben, um die Schmerzen wieder loszubekommen? Kann ich auch vorbeugen?

Mertin: Meine Patienten bekommen immer konkrete Übungen an die Hand, die sie täglich durchführen sollen. Der Zeitaufwand beträgt dafür rund 15 Minuten. Toll wäre es, wenn die Patienten dieses Ereignis zum Anlass nehmen würden fortan regelmäßig solche Bewegungseinheiten in ihren Alltag einzubauen, idealerweise täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag, gerne auch abwechselnd zwischen gymnastischen Übungen und Ausdauersport, wie Joggen, Walken, Fahrrad fahren oder Schwimmen.

Gesundheitsstammtisch Der nächste Termin des Gesundheitsstammtisches der Volkshochschule Donauwörth findet am Donnerstag, 9. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr im Café Hummel in Donauwörth statt. Die Vortragsgebühr beträgt 5 Euro (Abendkasse), Jahreskarte: 25 Euro. Dieses Mal referiert Dr. Michael Mertin zum Thema „Rückenschmerzen und Arthrose“.

