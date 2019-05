vor 51 Min.

Volksmusik und Harfenklänge

Die Harfenistin Christine Baumann ist bei der Serenade in Blossenau mit dabei.

Mehrere Gruppen musizieren am Samstag im „B+ Zentrum“

Das Kultur-Team des „B+ Zentrums“ in Blossenau organisiert eine Mai-Serenade, die am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr stattfindet. Mit stimmungsvollen Liedern und Klängen wollen Musiker und Sänger im schönen Ambiente verzaubern. Die Gempfinger Musikanten spielen seit über 50 Jahre „echte, selber g’strickte“ Volksmusik und waren bereits mehrfach im Bayerischen Rundfunk zu hören. Sie werden verstärkt durch die Harfenistin Christine Baumann, die in der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz mitwirkt. Das Ensemble Anatolia aus Eichstätt spielt traditionelle Musik und melancholische Balladen. Das Trio Flamenco entführt mit feurigen Rhythmen nach Spanien. Der Blossenauer Frauenchor singt beschwingte Frühlingslieder. Die neu gegründete Blossenauer „Uke-Muke“ hat ihren ersten Auftritt.

Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich über eine „Hutgage“. Es gibt Kaffee und Kuchen. Infos: www.blossenau.de (evm)

