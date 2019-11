vor 39 Min.

Vom Wolf an der Wiege, Wichteln und anderen Mythen

Geschichtenerzählerin Petra Quaiser nimmt ihr Publikum mit auf eine ganz besondere Reise

Von Tanja Sonntag

„Wie unser Herrgott das Ries geschaffen hat“, so lautet der Titel einer fast schon biblischen Geschichte, die Petra Quaiser jetzt in Rögling erzählt. Es ist eine ziemlich ungewöhnliche Autorenveranstaltung – Quaiser ist nämlich streng genommen gar keine Autorin, aber trotzdem Mitglied des Autorenklubs Donau-Ries. Eigentlich ist sie Erzählerin, will die Leute mit ihren Sagen-, Geschichten und Legenden in ihren Bann ziehen. Dafür greift sie zumeist auf regionale Mythen zurück, die sie ausschmückt und völlig frei vorträgt. Sie erzählte in Rögling unter anderem vom „Wolf an der Wiege in Wemding“ und der Legende des Schweins, das Nördlingen rettete.

Rögling scheint als Erzählort für diese Geschichten jedoch eher ungünstig gewählt. Zwar ist das örtliche Nadlerhaus für solche Veranstaltungen ideal ausgestattet. Nur passen die Legenden aus dem Ries kaum zum Ort, der immerhin 40 Kilometer von Nördlingen entfernt liegt. Unter dem „Kartäusertal“, welches Schauplatz einer Sage über Wichtel ist, kann man sich hier beispielsweise kaum etwas vorstellen. Gut besucht war die Veranstaltung der Pfarr- und Gemeindebücherei trotzdem.

Musikalischer Glanz

Die Geschichten der „Erzählerin aus dem Ries“, wie Quaiser sich selbst nennt, wird durch das Akustik-Duo Pluspunkt musikalisch umrahmt. Dafür wählen die Sänger bekannte Lieder, die zum Thema der jeweils vorangegangen Sage passen, singen diese und übersetzen sie teilweise auch. Schon im vergangenen Jahr komplettierten sie auf diese Weise eine Autorenlesung, die ebenfalls in Rögling stattfand und heuer im Oktober traten sie bei einer Lesung in Wolferstadt auf. Diana Sonntag und Florian Hoffmann scheinen in diesem Bereich eine Nische gefunden zu haben. „Sie geben meinem Erzählabend musikalischen Glanz“, schwärmt Quaiser zu Recht.

So singen die beiden „Es ist okay“ von Herbert Grönemeyer, als es um den Mord eines Buben an seinem Freund ging, oder „I see fire“ aus der Hobbit-Verfilmung, als der Graf von Oettingen beinahe Nördlingen eingenommen hätte.