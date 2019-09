vor 3 Min.

Von Folk über Dixie zu Popmusik

Der Gempfinger Singkreis feiert am Wochenende mit großem Programm

Am kommenden Wochenende feiert der Singkreis Gempfing sein 30-jähriges Jubiläum. Der Chor wurde im Jahre 1989 von Erich Hofgärtner gegründet, der damals schon den örtlichen Kirchenchor leitete. Mit einigen vor allem jungen Sängerinnen und Sängern wollte er zeitgenössische Chormusik auszuprobieren, die er während seines Studiums an der Universität Augsburg bei seinem Lehrer Kurt Suttner kennengelernt hatte.

Schon bald nach seiner Gründung nahm der Singkreis an mehreren Wertungssingen des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben teil. Ihn durfte das Ensemble als Auswahlchor bei internationalen Chorbegegnungen in Trient, Linz, Füssen und Kempten vertreten.

Es folgten Aufnahmen beim Bayerischen Rundfunk. Mit 25 Mitgliedern ist der Singkreis inzwischen zu einem richtigen Kammerchor angewachsen, der sich im Laufe seines dreißigjährigen Bestehens ein umfangreiches Repertoire aus den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen erarbeitet hat. Eine enge Zusammenarbeit verbindet den Chor seit einigen Jahren mit dem Rundfunksprecher Martin Fogt, der den Singkreis auf Konzerten als Rezitator begleitete. Mit ihm wurde im Jahre 2017 eine CD mit weihnachtlichen Chorsätzen aufgenommen. Martin Fogt wird auch das Jubiläumskonzert am kommenden Freitag in der Pfarrkirche St. Vitus in Gempfing (Beginn 19 Uhr) moderieren. Für den Samstag hat sich der Singkreis eine Veranstaltung der besonderen Art zum 30-jährigen Bestehen einfallen lassen: Viele Chormitglieder sind noch in anderen musikalischen Formationen (Castle Home Jazz Band, Saitenwechsel, Unterhopft, Feedback Revival, My Generation) aktiv, die am Samstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr im Gempfinger Pfarrhof zu hören sind. Die Gäste dürfen sich auf ein buntes musikalisches Programm von Folk über Dixie bis hin zu Popmusik freuen. (dz)

