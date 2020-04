vor 48 Min.

Von Menschen, die ein Kreuz zu tragen haben

Eine 70-jährige Krebskranke schildert, wie sie ihre eigene Beerdigung vorbereitet. DZ-Autoren berichten von diesem und anderen Schicksalen zur Karwoche - von Menschen, die ein Kreuz zu tragen haben.

Als Jesus am Karfreitag nach Golgotha ging, musste er den Weg unter der Last des Kreuzes zurücklegen, an dem er sterben sollte. Seitdem wird dieses Bild vom Kreuztragen verwendet, wenn es im Leben besondere Schicksale und Herausforderungen gibt.

Zu den Kartagen stellen wir Menschen vor, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ein Kreuz tragen – im wörtlichen wie such im übertragegen Sinne.

Josef Emunds aus Rainerlebte gleich drei Schicksalsschläge in seinem Leben. Sie hätten wohl für drei Menschenleben gereicht.





Eine 70-Jährige aus Rain weiß, dass sie sterben wird - und hat alles dafür vorbereitet. Sie wünscht sich „Dancing Queen“ zur Beerdigung

Schwester Michaela aus Donauwörth musste dafür kämpfen, ein Leben im Kloster zu führen. Sie hat den Himmelsschlüssel im Herzen

Monika Albinger aus Tapfheim engagiert sich seit 24 Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz . Auch in Zeiten der Corona-Krise ist die „Gute Seele“ im Ehrenamt





