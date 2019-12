18.12.2019

Von Wölfen und Pachtverträgen

Bei der Versammlung der Arbeitsgemeinschaft im Donau-Ries-Kreis geht es unter anderem um Artenschutz und Klimawandel – aber auch um bürokratische Hürden

Bürokratie und Verwaltung machen auch vor den Jagdgenossenschaften nicht halt. Dies war Thema bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft für Jagdgenossenschaften im Landkreis Donau-Ries. Es ging unter anderem um Wölfe und um Jagdpachtverträge. Landrat Stefan Rößle dankte dem Vorsitzenden Karl-Heinz Fackler für die hervorragende Arbeit der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis. Die sei wichtig. Zahlreiche Jagdgenossenschaften verwendeten nach wie vor den größten Teil der eingenommenen Jagdpacht zum Wegebau und beteiligten sich aktiv bei der Abschussplanung. „Damit nehmen die Jagdgenossenschaften wichtige gesellschaftliche Aufgaben wahr“, sagte Rößle. In der Diskussion um den Artenschutz und den Klimawandel sei es wichtig, die richtig Balance zwischen einer starken Industrie und Landwirtschaft und einem vernünftigen Naturschutz zu finden. Der Landtagsabgeordnete Ulrich Singer ( AfD) sagte, aus seiner Sicht müssten das Wild dem Wald angepasst, der Biber stärker reguliert und der Wolf auch zum Abschuss freigegeben werden, wenn Schafe oder Kälber vom Wolf gerissen werden.

Für Johann Häusler (Freie Wähler) muss die Schwarzwildjagd weiter intensiviert werden. Den Einsatz von Nachtsichtgeräten habe der Freistaat auf den Weg gebracht. Die Entscheidung einer Genehmigung liege bei der Unteren Jagdbehörde. Hubert Witt, ehemaliger Vorsitzender der Bayerischen Jagdaufseher und selbst Jagdpächter im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg, zeigte in seinem Vortrag auf, welchen Einfluss der Wolf auf die Jagd haben kann. Die 53 Wolfsrudel in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen reißen Muffel, Rehe, Hirsche, Schafe und Kälber, aber kein Schwarzwild. 2018 wurden laut Witt in der Niederlausitz 478 Weide- und Nutztiere gerissen. Die Bejagung von Schwarzwild und Schalenwild wird extrem schwierig, da sich die Tiere in großen Rudeln sammeln. Das Wolfsmanagement habe kläglich versagt, resümierte Witt. Durch die schwierigere Jagd könnten die Abschusspläne nicht mehr eingehalten werden. Die Verbiss- und Schwarzwildschäden nähmen extrem zu.

Über Jagdpachtverträge informierte Ulrich Hins, Referent für Jagdangelegenheiten an der Hauptgeschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Augsburg. Während der BBV-Musterjagdpachtvertrag den Wildschadensersatz zu 100 Prozent beim Jagdpächter vorsehe, gebe es immer mehr Jagdpachtverträge, die andere Verteilungen dokumentierten. Laut Hins ist es wichtig, dass die nicht abgedeckten Wildschäden am Ende immer die Jagdgenossenschaft selbst tragen müsse. Dies könne für die Jagdgenossenschaften ein großes finanzielles Risiko darstellen. Ein häufiger Streitpunkt sei auch das Thema, welche Hauptbaumarten im Revier vorkommen. Wenn dies nicht eindeutig erkennbar sei, empfehle es sich, diese Hauptbaumarten ausdrücklich im Jagdpachtvertrag schriftlich zu benennen.

Bei Neuausschreibung eines Reviers sollten der Jagdvorstand und die Jagdgenossen sich bereits vor der Ausschreibung überlegen, was im Jagdpachtvertrag geregelt werden soll. Je intensiver die Kommunikation zwischen der Jagdgenossenschaft und den Jägern geführt werde, umso größer werde das gegenseitige Verständnis der unterschiedlichen Interessen. Ratsam ist laut Hins, nicht einen möglichst hohen Pachtzins zu erzielen, sondern einen, wenn möglich, regionalen Jagdpächter zu finden, der vor Ort sei und bei Bedarf schnell eingreifen könne. (pm)

