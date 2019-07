vor 57 Min.

Vorfahrt genommen und Gegenverkehr gerammt

Ein 51-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Bäumenheim einen teuren Unfall gebaut.

Weil ein Autofahrer einem anderen die Vorfahrt genommen hat, ist es am Mittwochnachmittag in Asbach-Bäumenheim zu einem Unfall gekommen. Ein 51-jähriger Fahrer hatte gegen 17.30 Uhr die B2 bei Asbach-Bäumenheim-Nord in Fahrtrichtung Süden verlassen und wollte an der Eggelstetter Straße links abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Wagen und streifte ihn auf der gesamten rechten Fahrzeugseite. Die Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (dz)

Themen Folgen