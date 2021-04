Vorfahrt missachtet: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall nahe Niederschönenfeld

Eine 19-Jährige will mit ihrem schwarzen BMW die Staatsstraße bei Niederschönenfeld überqueren. Dabei nimmt sie einem 18-Jährigen die Vorfahrt, es kommt zum Zusammenstoß. Beide sind leicht verletzt, der Gesamtschaden ist hoch.





Am Freitagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Staatsstraße bei Niederschönenfeld. Als eine 19-Jährige am Kreuzungsbereich Gärtnerstraße mit ihrem schwarzen BMW die Fahrbahn geradeaus in Richtung Niederschönenfeld überqueren wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen mit seinem weißen Pkw. Dadurch kam es zum Zusammenstoß.

Gesamtschaden beträgt rund 22.000 Euro

Obwohl die Beteiligten durch den Unfall leicht verletzt wurden und ein Gesamtschaden von ungefähr 22.000 Euro entstand, ist laut Polizei von einem glücklichen Ausgang zu sprechen. Die Verursacherin fuhr dem 18-Jährigen, der aus Richtung Rain kam, lediglich in die rechte Fahrzeugseite des Wagens. Dieser geriet ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Acker zum stehen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Niederschönenfeld/Feldheim war umgehend mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Der Verkehr musste rund eine Stunde umgeleitet werden. (dz)

