17:29 Uhr

Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

Ein heftiger Unfall passierte bei Fünfstetten. Der Schaden ist immens.

Ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Buchdorf fuhr am Dienstag auf der Ortsverbindungsstraße von Otting kommend in Richtung Fünfstetten. An der Kreuzung zur Staatsstraße 2214 wollte er diese geradeaus überqueren. Für ihn galt allerdings „Stop“. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er laut Angaben der Polizei eine vorfahrsberechtigte 39 Jahre alte Fahrerin aus Wemding, die mit ihrem Fahrzeug von Monheim kommend in Richtung Wemding unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die dadurch im Frontbereich erheblich beschädigt wurden. Im Schleudervorgang prallte die Geschädigte noch gegen einen Straßenleitpfosten. Sie wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein regionales Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 18000 Euro. (dz)

