Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen zusammen

Sachschaden: 8000 Euro

Ein Verkehrsunfall mit mittlerem Sachschaden ereignete sich am Freitagabend gegen 18.55 Uhr in Donauwörth an der Kreuzung Bahnhofstraße/Gartenstraße. Laut Polizei fuhr Eine 44-Jährige mit ihrem Auto in der Gartenstraße und wollte links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 23-jährigen Pkw-Lenker, der in der vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.

