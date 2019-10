vor 34 Min.

Vorfahrt übersehen: Autos krachen ineinander

In Rain hat es am Samstag gekracht: Gegen 11.15 Uhr,wollte der 37-jährige Fahrer eines Audis vom Salbeiweg in den Neuhofweg einfahren.

Als er mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich einbog, übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat und stieß mittig mit diesem zusammen. Der Fiat schleuderte aufgrund der Wucht des Zusammenpralls in einen im Kreuzungsbereich stehenden Suzuki. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Angaben der polizeiinspektion Rain niemand. Es entstand Sachschaden von geschätzt 8500 Euro. Der Audi und der Fiat mussten aufgrund des Sachschadens von der Unfallstelle geschleppt werden. (dz)

