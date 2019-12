Vorzeitige Bescherung im Goldenen Hirsch in Donauwörth

Plus Bedürftige Familien werden mit einem Weihnachtsmenü und Geschenken verwöhnt. Am Ende zieht Wirt Armin Schnabel Bilanz.

Gasthaus Goldener Hirsch, 13.30 Uhr am 23. Dezember: Um diese Zeit ist ein Punkt erreicht, an dem alle Beteiligten ins Schwitzen kommen – und das nicht nur, weil die Raumtemperatur durch die vielen Menschen mehr als kuschelig ist.

Die Wirtsleute Armin und Christine Schnabel, das Küchenpersonal und die vielen freiwilligen Servicekräfte sind seit Stunden im Einsatz, um ihren besonderen Gästen einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Sie arbeiten umsonst, flitzen zwischen den Tischen hin und her und lassen nichts an Freundlichkeit vermissen. Die dampfenden, duftenden Speisen vom Büffet tun ihr übriges.

Alle Hände voll zu tun

Erst recht aber stehen dem Weihnachtsmann Schweißperlen auf der Stirn. Denn eingepackt in ein prachtvolles Gewand mit Samt und Kunstpelz, ist für Franz Gebhardt aus Mertingen allein schon die Berufskleidung eine hitzige Angelegenheit. Zumal er alle Hände voll damit zu tun hat, die vielen hundert Geschenkpäckchen, die ihm dienstbare Geister bringen, an die Mädchen und Buben zu verteilen. Schließlich ist Bescherung!

Einen Tag vor dem Heiligen Abend gibt es im Gasthaus „Goldener Hirsch“ alles gratis für Kinder und deren Familie, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Über die Caritas und die Tafel wurden Menschen eingeladen, die in unserer Überfluss-Gesellschaft als bedürftig gelten.

Seit Armin Schnabel diese Benefiz-Aktion angestoßen hat, haben sich immer mehr hilfsbereite Mitbürger gemeldet, die sich daran beteiligen wollten: mit einer überwältigenden Flut an liebevoll verpackten Geschenken, mit großherzigen Geldspenden, mit Angeboten, beim Putzen und Aufräumen mitzuhelfen. Franz Gebhardt hat davon gehört und ebenfalls seine Unterstützung angeboten – und wird nun begleitet von einem Engerl, der neunjährigen Klaudia Hilbert.

Reich gedeckter Gabentisch

Das Mittagsmahl ist vorbei und erwartungsvoll schauen die vielen Kinder dem Treiben des Weihnachtsmanns zu, der nicht nur Spielsachen, Bücher und mehr verteilt, sondern immer auch ein paar herzliches Worte an die Kleinen und Großen richtet. Der Gabentisch ist reich gedeckt und der Nachschub an bunt verpackten Päckchen scheint endlos zu sein. Niemand geht leer aus – ganz im Gegenteil darf jeder Bub, jedes Mädchen gleich mehrere Präsente mit nach Hause nehmen.

Da gibt es Beschenkte, die ihre Spannung bis zum Heiligen Abend zügeln können. So etwa zwei Brüder (elf und 14 Jahre alt) und deren 15-jähriger Freund, die mit ihren Eltern an einer der festlich gedeckten Tafeln Platz genommen haben. „ Weihnachten ist Weihnachten und da mach ich mein Geschenk nicht vorher auf“, sagt der Älteste von ihnen sehr diszipliniert. Und die anderen pflichten ihm bei. So bleiben also ihre Päckchen erst einmal auf dem Tisch liegen – zwischen Orangenscheiben, Zweigen, Nüssen, Kerzen und Lebkuchentellern.

Für eine 13-Jährige ist das zu viel an Selbstbeherrschung. Fast andächtig öffnet sie das Geschenkpapier und ist sichtlich überwältigt, was darunter zum Vorschein kommt: Mütze, Schal und Handschuhe in dunklem Rot – alles vom Feinsten. Dazu findet sie noch einen Gürtel und Modeschmuck und kann ihr Strahlen nicht verbergen. „Ich bin begeistert“, sagt sie, „das kann ich alles wirklich gut brauchen!“

Ihr kleiner Bruder bekommt ein Malbuch zum Kratzen, einen Bagger und manches mehr. „Das hab ich mir schon immer gewünscht“, verrät auch er freudig überrascht.

Einmal verwöhnen lassen

Sichtlich genießen es vor allem die Frauen ringsum, sich einmal verwöhnen zu lassen. „Oft genug weißt ich nicht, was ich auf den Tisch bringen soll und muss improvisieren, sagt eine 26-Jährige zweifache Mutter, die in Rain im Obdachlosenheim wohnt. Die frühere Managerin eines Schnellrestaurants und Verkäuferin in einem Discounter ist heute auf die Tafel angewiesen und genießt den Tag im „Goldenen Hirschen“. „Ich bin so froh“, sagt sie. „Eigentlich wollte ich zuerst nicht kommen, aber jetzt bin ich richtig glücklich.“

Zwei befreundete, alleinerziehende Mütter sind mit ihren drei Buben ebenfalls da. Sie sind dankbar für den Luxus, sich einfach mal hinsetzen zu dürfen und sich verwöhnen zu lassen: „Solche Bedienungen hab ich noch nie erlebt“, sagt eine von ihnen. „Ich denk mir die ganze Zeit: So schön kann es sonst eigentlich nur daheim bei Mama sein.“

Eine Schlage im Nebenzimmer

Im Nebenzimmer bildet sich derweilen eine kleine Schlange von wartenden Kindern. Dort sitzt Jenny Schiele und hat eine ganze Palette an Schminkutensilien aufgebaut. Sie verwandelt mit geschickten Händen die Mädchen und Buben, die zu ihr kommen in Eisblumen, Schmetterlinge, Tiger und andere Figuren. Auch sie stellt ihre Dienste kostenlos zur Verfügung.

Als sich im Laufe des Nachmittags so nach und nach die Reihen lichten, hat Armin Schnabel fünf Minuten Zeit, sich hinzusetzen und Bilanz zu ziehen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt er, „und bin sehr berührt von der unglaublichen Herzlichkeit und Spendenfreude der Menschen. So viele Menschen sind zu uns gekommen und haben etwas gegeben – dabei sind auch viele Tränen der Freude und der Rührung geflossen.“ Die vielen netten Gespräche und Kontakte – allein das war für Schnabel den Aufwand wert. Auch für sein Team hat er nur lobende Worte, alle hätten so begeistert mitgemacht.

Und: Das Ende der diesjährigen Aktion ist zugleich auch der Anfang fürs kommende Jahr. Denn dass es eine Wiederholung geben wird, steht für die Wirtsleute außer Frage.