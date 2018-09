vor 34 Min.

Wahlkampfauftakt mit Ilse Aigner

CSU im Landkreis startet in die heiße Phase des Wahlkampfs. Die Ministerin hat lobende Worte für die Region übrig.

Von Helmut Bissinger

Eigentlich war alles für einen weiß-blauen Wahlkampfauftakt der CSU im Landkreis Donau-Ries angerichtet: 10000 Hortensien-Blüten in diesen Farben, eine entsprechende Dekoration im Blumencafé in Rain, dazu Weißwürste und Blasmusik der Stadtkapelle. Nur das Wetter wollte nicht mitspielen: Zum vollkommenen Glück fehlte nur noch ein entsprechender Himmel. Der zeigte sich am Sonntag aber wolkenverhangen.

Trotzdem strahlte einer, wie wenn die Sonne in voller Pracht scheinen würde: Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler. Ihm war es geglückt, zum Start in die „heiße Phase“ des Wahlkampfs eine besondere Repräsentantin des Freistaats zu gewinnen: Ministerin und stellvertrende Ministerpräsidentin Ilse Aigner. Sie zeigte sich kämpferisch, blieb aber authentisch: als Frau, die den leisen Tönen und den fachlichen Argumenten Vorrang vor markigen Worten gibt. Lobende Worte hatte sie für den Parlamentskollegen Fackler mitgebracht, warb aber auch im Vertrauen für den Landtags-Listenkandidaten Franz Ost, den Bezirksrat Peter Schiele und die Bezirkstags-Kandidatin Claudia Marb.

Ministerin wird Blumen-Patin

„Da geht mir das Herz auf“, strahlte Aigner angesichts der fülligen Blumendekoration. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Am Ende sollte sie Patin der Hortensien-Sorte „Bavaria blue“ werden, die es bislang nicht zu kaufen gab. Dass es im Dienstwagen der Ministerin anschließend bei der Fahrt zu den weiteren Terminen angesichts der Hortensien eng wurde, ist eine andere Geschichte.

„Bayern hat sich unglaublich entwickelt und auch der Landkreis Donau-Ries“, meinte Aigner. Hier in Nordschwaben schlage das Herz Europas, hier sei viel geleistet worden: von den Arbeitnehmern, aber auch den Unternehmen. Die Region stehe dafür exemplarisch. Die Ministerin hatte auch eine gute Nachricht mitgebracht: Demnach soll der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Donauwörth 2020 beginnen. Der Freistaat werde die Maßnahme mit 75 Prozent bezuschussen.

Dem „warmen Applaus“ für die Ministerin schloss sich Landtagsabgeordneter Fackler an, der den mehr als 200 Besuchern der Veranstaltung zurief: „Die Breite ist unsere Stärke.“ Kreisvorsitzender Ulrich Lange zollte den Kandidaten Anerkennung. Der Landkreis sei zu einem Kraftzentrum gewachsen, Jeden Bewerber stellte er vor. „Wir kämpfen zusammen“, versicherte er ausdrücklich Listenkandidat Franz Ost. Dehner-Eigentümer Georg Weber, Geschäfsführer Hans-Jörg Flassak sowie Bereichsleiter Wolfgang Graeser freuten sich, Gastgeber für den Wahlkampfauftakt der CSU zu sein. Graeser versäumte es nicht, der Ministerin noch Tipps mitzugeben, wo sie denn nun ihre Hortensie aufstellen solle.

