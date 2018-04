vor 54 Min.

Waldbrand nahe der Parkstadt

Möglicherweise hat ein Spaziergänger eine Zigarette weggeworfen. Polizei bittet um erhöhte Vorsicht

Sowohl Spaziergänger als auch Piloten des nahegelegenen Segelflugplatzes bemerkten am Samstag gegen 15 Uhr einen entstehenden Waldbrand in der Nähe des ehemaligen Schießplatzes nahe der Donauwörther Parkstadt. Die eintreffenden Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen stellten mehrere kleine Flammennester am Waldboden fest. Den 40 Einsatzkräften gelang es, diese in kurzer Zeit problemlos zu löschen. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 500 Quadratmetern Waldboden,

Schaden ist dabei nach Angaben der Polizei nicht entstanden. Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der Nähe eines von Spaziergängern frequentierten Waldweges erscheint es möglich, dass das Feuer durch Unachtsamkeit ausgebrochen ist, beispielsweise durch eine weggeworfene Zigarettenkippe. Die Polizei bittet daher Spaziergänger um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Sie sollten aufgrund der aktuellen trockenen und warmen Witterung besonders sorgsam im Umgang mit Brandquellen, beispielsweise Zigarettenkippen, sein.