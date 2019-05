vor 21 Min.

Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft

Veranstaltung in Wemding mit neuem DGB-Ortskartell-Vorsitzenden

Björn Kannler, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Augsburg, hat bei der Maifeier in Wemding die Notwendigkeit von Europa unterstrichen. Kannler wies auf den anstehenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft hin. Die IG Metall will den Wandel im Sinne der Beschäftigten mitgestalten. Deshalb soll am 29. Juni zusammen mit Tausenden Beschäftigten eine Kundgebung der IG Metall in Berlin stattfinden.

Der neue DGB-Ortskartell-Vorsitzende Manfred Meininger begrüßte bei der Feier in Wemding etwa 65 Gäste. Unter ihnen waren eine Reihe von Stadträten und Stadtpfarrer Wolfgang Gebert.

Bürgermeister Martin Drexler bedankte sich in seinem Grußwort ausdrücklich bei der ehemaligen DGB-Ortskartell-Vorsitzenden Heidi Vogel für ihr 20-jähriges Engagement in dieser Position. Drexler bedankte sich ebenso bei Manfred Meininger, dass er bereit sei, dieses verantwortungsvolle und wichtige Amt zu übernehmen.

Wemding feiert mit dem historischen Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“, dass die Stadt im Jahr 1467 bayerisch wurde und vor 400 Jahren der zweite Turms der Pfarrkirche St. Emmeram gebaut wurde. Der Bürgermeister bot den Gästen auch die Möglichkeit, einen Blick in den restaurierten Sitzungssaal im Historischen Rathaus zu werfen. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Jugend- und Stadtkapelle Wemding, unter der Leitung von Peter Million.

Manfred Meininger wies auf die anstehende Europawahl hin und bedankte sich bei allen Beteiligten. Eine gemeinsame Brotzeit rundete die Feier ab. (pm)

