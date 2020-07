vor 2 Min.

Wanderweg: Ein Stein markiert ein Landkreiseck

Plus Zwischen drei Landkreisen gibt es seit einem Jahr einen Pfad für Naturliebhaber. Nun markiert ihn ein Gesteinsblock in einem Waldstück.

Von Helmut Bissinger

Den Rundwanderweg zum Landkreiseck gibt es seit einem Jahr. Nun gibt es dazu auch einen Stein, der in einem Waldstück die Stelle markiert, an der die Landkreise Donau-Ries, Dillingen und Augsburg aneinanderstoßen. Ganz neu installierte dazu jetzt das Ferienland Donau-Ries eine Informationstafel für die Wanderer.

Dass gleich mehrere Initiatoren an einem Strang zogen, um das Projekt zu verwirklichen, verdeutlichte bei einem Ortstermin am Grenzstein Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner. Er hatte gemeinsam mit den Bürgermeistern aus Mertingen und Allmannshofen die Umsetzung der Idee in Gang gesetzt. Für Mertingen nahm Veit Meggle als Nachfolger von Albert Lohner am „Grenzstein“-Ortstermin teil, für Allmannshofen als Nachfolger von Manfred Brummer Markus Stettberger.

Drei Herrschaften trafen an dieser Stelle aufeinander

Dass an einer Stelle drei Gemeinden aneinanderstoßen, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Manfred Brummer. Aber der neue, nun markierte Grenzpunkt habe eine noch weitere Dimension, nämlich eine historische. Denn hier hätten sich, wie Vize-Landrätin Claudia Marb (Donau-Ries) verdeutlichte, drei Herrschaften getroffen.

Allmannshofen gehörte seit mindestens 1215 den Reichsmarschallen von Pappenheim, ehe es 1688 an das nahe einstige Benediktinerkloster Holzen überging, das heute Teil der Gemeinde und auch der Gemarkung Allmannshofen ist. Lauterbach war früher ein Dorf des Deutschen Ordens. Bereits 1254 wurde eine Kommenturei gegründet, doch war der Ortsadel mit vielen Besitztümern noch längere Zeit ansässig, sodass der Deutsche Orden sich erst im 14. Jahrhundert als Ortsherr durchsetzen konnte.

Mertingen schließlich gehörte zur sogenannten Reichspflege Wörth, die 1193 entstand. Von den Staufern an die Wittelsbacher vererbt, erkämpfte es sich König Albrecht I. 1301 für das Reich zurück. Den Pfleger stellte die Stadt Donauwörth, zwischen 1536 und 1723 die Fugger. 1739 wurde es an den bayerischen Kurfürsten verkauft, blieb aber eigenes Territorium.

Einst stand der Stein an der B2

Der nun gesetzte Grenzstein selbst hat bereits Geschichte vorzuweisen. Er stand nämlich einmal an anderer Stelle: an der Grenze zwischen Allmannshofen und Druisheim im Bereich der heutigen Bundesstraße 2.

