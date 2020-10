24.10.2020

Warme Klänge und ein Finale im Kühlen

Es war kein klassischer Hoigarta, der da im Zeughaus stattfand. Aber die Gäste genossen die echte Volksmusik und einen Abend voller Überraschungen

Es ist gute Tradition, dass bei den Kulturtagen am Kirchweihsonntag Musikanten zur traditionellen Musik aufspielen. Wikipedia erklärt: „Volksmusik umfasst Volkslieder und Instrumentalmusikstile, die nach dem Wortsinn zum kulturellen Grundbestand eines Volkes gehören.“ So befanden sich die Zuhörer an diesem Abend im Zeughaus in bester Gesellschaft und freuten sich darauf, Lieder wie auch Instrumentales gleichermaßen genießen zu dürfen.

Kein Hoigarta, keine Brotzeit, kein Wirtshausfeeling: Covid-19- bedingt bedeutete dies weniger Musiker, weniger Gäste, kein Publikumsgesang, freilich trotzdem Volksmusik vom Feinsten. Unter der Regie von Kapellmeister Josef Basting spielten die Musikanten wieder zünftig auf, und der Meister führte als Moderator brillant durch den Abend.

Es gab nicht nur gute Volksmusik zu hören, sondern auch Bastings G’schichten zur Tradition der Volksmusik, deren Ursprung in musikalischen Überlieferungen zu finden sind, waren auch hochinteressant. Die Volkstänze gehen demnach auf die Zeit des Adels zurück. „Die Tänze am Hofe inspirierten das Volk und sie variierten, bis sich so mancher Tanz etabliert hatte.“

Wieder beim Volksmusikabend dabei: Heidi’s Geigenmusik, Heidi Krech-Hemminger, Giulia Czerwenka mit der Geige, Christoph Werani am Bass und Hans Schmid mit der Gitarre. Sie spielten sich mit schönen Walzern und Polkas schnell in die Herzen der Zuhörer.

Das Gesangsstückle der Münchner Polka „Mei Deanderl is ins Wasser g’falln“ wurde vom Publikum mit viel Beifall belohnt. An einem Volksmusikabend darf auch ein „Zwiefacher“ nicht fehlen, zu dem Josef Basting die Taktfolge erklärte: „Rhythmus und Taktwechsel müssen die Musikanten im Blut haben.“ Man mag es kaum glauben, aber im Jahr 2016 hat die Deutsche UNESCO-Kommission den „Zwiefachen“ in das Verzeichnis des nationalen immateriellen Kulturerbes in Deutschland in der Sparte Kulturform aufgenommen.

Mit auf der Bühne war das Trio, Lech-Paartal-Musi – besetzt mit Werner Briegel, der Kontragitarre spielte, Rosi und Toni Gritschneder, Rosi am Hackbrett und Toni mit der Steirischen. Deren musikalisches Repertoire reichte von der Polka bis zum Boarischen. Immer wieder neue Variationen erklangen und erfreuten die Volksmusikfans.

In kleiner Besetzung spielte die Boarisch Blos’n auf: Josef Basting mit Tuba, Christoph Werani am Bass und Flügelhorn, Lexi mit Gitarre und Basstrompete, Michael Bürle mit Akkorden. Aus jedem Musikstück war herauszuhören, welche Leidenschaft dahintersteckt und wie harmonisch das Zusammenspiel der vier Musikanten ist. Das Ergebnis kam beim Publikum an. Einfach schön!

Zwischen den Musikstücken erinnerte Josef Basting an das unvergessene Wörnitzsteiner Urgestein Hans Brenner. Er erzählte G’schichten und Anekdoten und vom Musiker- und Eisenbahnerleben des verstorbenen Brenner. Zudem gab Josef Basting aus Brenners Büchlein „A alter Musikant gschobt zruck“ das Gedicht „Dr Bomberdo im Woizafeld“ zum Besten.

Ein Abschluss der besonderen Art kündigte Josef Basting nach seinem letzten Stück an, indem er das Publikum zu einem Ortswechsel aufforderte: „Wir treffen uns am Öchsentörle zum Finale.“ Die Gäste zogen die Mäntel an und folgten den Musikanten. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Kühle, nebelige Herbstluft durchzog die Rathausgasse. Mucksmäuschenstill war es dann, als die Musikanten, mit dem internationalen klassischen Soldatenlied von Lale Anderson aus dem Jahre 1939 in der Fassung von Norbert Schultze „Lilli Marleen“ spielten.

„Wahre Freundschaft“ war die erklatschte Zugabe, und zum Abschied erklang schließlich die Volksweise aus dem Jahre 1850 „Ade zur guten Nacht“. Bestimmt ging so mancher Besucher summend mit der Melodie und dem Text von Lale Anderson im Ohr: „Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund“ mit Musik erfüllt nach Hause. (baka)