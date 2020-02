vor 20 Min.

Warum Kanal 2,7 Millionen Euro kostet

Projekt in Blossenau beschäftigt den Gemeinderat

Das Großprojekt „Dorferneuerung Blossenau“ hat erneut den Gemeinderat in Tagmersheim beschäftigt. Im Mittelpunkt standen die Kosten für den anstehenden Kanalbau. Ursprünglich war eine Studie von einer Summe von etwa 1,4 Millionen Euro ausgegangen. Inzwischen stehen nach Auskunft von Bürgermeister Georg Schnell 2,7 Millionen Euro im Raum. Dies sei zum Anlass genommen worden, das Ingenieurbüro Eckmeier/Geyer die Zahlen noch einmal erläutern zu lassen.

In Blossenau wird – wie bereits gemeldet – die Abwasserbeseitigung auf neue Beine gestellt. Der bisherige Mischwasserkanal bleibt in Teilen erhalten und wird auf einer Länge von 800 Metern saniert beziehungsweise vergrößert – und dient künftig als Oberflächenwasserkanal. Das Schmutzwasser aus den Haushalten wird dann getrennt entsorgt. Dafür wird ein rund 2000 Meter langes neues Kanalnetz gebaut. Das Abwasser wird über eine Leitung in die Monheimer Kläranlage geschafft. Der Umbau von einem Misch- zu einem Trennsystem im Ort ist auf 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Im Gegensatz zu den Grundlagen der Studie vor gut zwei Jahren wird laut Friedrich Eckmeier und Jürgen Geyer jetzt mehr Kanal saniert. Zudem habe sich die Zahl der Hausanschlüsse auf rund 135 erhöht. Außerdem seien die Preise für den Tiefbau und Deponiegebühren gestiegen. Unter dem Strich bringe die Kostensteigerung jedoch nur eine unwesentliche Mehrbelastung der Bürger mit sich. Grund: Die Fördersätze durch den Staat seien in der Zwischenzeit erhöht worden. Bürgermeister Georg Schnell rechnet damit, dass die Gemeinde im Härtefallprogramm des Freistaats in die höchste Förderstufe fällt.

In welchem Umfang die Haus- und Grundstücksbesitzer in Anspruch genommen werden und auf welche Weise diese ihren Kostenanteil tragen müssen (Gebühren und Herstellungsbeiträge), ist noch nicht entschieden. Diesbezüglich sollen Schnell zufolge im März genauere Berechnungen erfolgen. Im März soll auch der Auftrag für den Kanalbau vergeben werden. Bereits Mitte/Ende April sollen dann die Bauarbeiten starten. Die werden sich dem Bürgermeister zufolge wohl bis Herbst 2021 hinziehen.

Um das Abwasser aus Blossenau nach Monheim leiten zu können, muss die Gemeinde Tagmersheim weitere Einwohnerwerte von der Jurastadt erwerben. Die Räte stellte für den Antrag. Voraussichtliche Kosten: 54000 Euro. (wwi)

Themen folgen