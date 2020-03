Warum Ministerin Trautner statt Ministerpräsident Söder kam

Plus Carolina Trautner vertritt Markus Söder in Donauwörth. Dabei legt sie einen starken Auftritt hin. Und auch der OB-Kandidat der CSU spricht über Sozialpolitik.

Rückenwind wollte Markus Söder dem Donauwörther OB-Kandidaten Joachim Fackler geben. Doch der CSU-Parteivorsitzende musste wegen der Trauerfeier für den Regisseur Joseph Vilsmaier absagen. Söder ließ Fackler und den Donauwörther Ortsverband nach seiner Absage aber nicht sprachlos zurück. Es kam überzeugender Ersatz.

Söder schickte die neue Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales nach Donauwörth. Caroline Trautner wusste derweil mit einem starken Auftritt zu überzeugen.

Es sei wichtig, so begrüßte Joachim Fackler , das „S“ im Parteinamen der CSU nicht außer Acht zu lassen. Gerade der soziale Bereich umfasse eine große Bandbreite. Als Beispiele nannte er die Diskussionen über das Bürgerspital, das Seniorenprogramm sowie den öffentlichen Nahverkehr.

Landrat: Wirtschaftlich ist der Landkreis bestens aufgestellt

Wirtschaftlich sei der Landkreis bestens aufgestellt, erklärte indes Landrat Stefan Rößle. Zu einer starken Wirtschaft gehöre aber auch ein soziales Umfeld, dass dem gerecht werde. Rößle hatte gleich ein Anliegen mitgebracht: den Ausbau der Jugendsozialarbeit an den Schulen.

Trautner, die Stimme Schwabens im Kabinett, nutzte die Gelegenheit, um sich in Donauwörth vorzustellen. Gerade in ihrem Ministerium, das sich um alle Gruppen innerhalb der Gesellschaft kümmere, werde sichtbar, wo Bedarf und Hilfe notwendig seien. So müssen Frauen der Umstieg von Kinderbetreuung zurück in ihren alten Beruf etwa durch Betriebstagesbetreuung für Kinder erleichtert werden. „Die Kinderbetreuung ist ein zentrales Thema unserer Politik“, erklärte Trautner.

Auch die Senioren rückt die Familienministerin in den Mittelpunkt

Das Image der Pflegeberufe müsse verbessert werden. Aber auch die älteren Menschen rückte die Ministerin in den Blickpunkt: Künftig müsse es für ältere Menschen auch andere Angebote als die für Senioren über 55 geben – denn das seien Leute aus vier Jahrzehnten. Es gebe ja auch Juniorenprogramme von 15 bis 55 Jahre, argumentierte Trautner.

Zudem befürwortete sie den Familienpakt der Regierung. Maßnahmen gegen Fachkräftemangel oder die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt – unter Wahrung der Arbeitnehmerrechte. „Und es muss auch selbstverständlich werden, dass Menschen mit Behinderung am Leben teilhaben.“

Altersarmut hat mehr Facetten als den finanziellen Aspekt

Die Ministerin will Strategien entwickeln, um der zunehmenden Vereinsamung von Menschen entgegen zu wirken. Die Armut im Alter dürfe man nicht nur aus dem finanziellen Aspekt beleuchten.

Vielfach werde verkannt, dass viele ältere Menschen unter Zuwendungsarmut litten. Trautner legte klar, dass sie die „starke und lästige Stimme Bayerns in Berlin “ sein wolle. Bei der abschließenden Diskussion, die Alexandra Waschner-Probst moderierte, stellte Peter Goldammer die Donauwörther Kolping-Akademie vor, die für die Region Donau-Ries und Dillingen die zentrale Anlaufstelle für lernbeeinträchtigte und lernbehinderte Jugendliche ist. Darüber hinaus werden auch Fortbildungen, Firmenschulungen und Gesundheitsförderung angeboten.

Auch OB-Kandidat Fackler erklärt seine Ansätze

Zudem erläuterte OB-Kandidat Joachim Fackler seine Ansätze für die Sozialpolitik in Donauwörth : „Ich möchte ein Oberbürgermeister für alle sein und niemanden ausgrenzen“, betonte Fackler.

Als konkrete Maßnahmen nannte er beispielsweise das Tanzhaus als Bürgerhaus für alle Generationen, die Verbesserung der Barrierefreiheit, die Stärkung des Ehrenamts durch einen festen Ansprechpartner im Rathaus und die Gestaltung eines attraktiven Seniorenprogramms.

Lesen Sie hierzu auch: