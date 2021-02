Warum Rößles Ruf nach der Corona-Ampel nicht ungehört bleiben darf

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle hat recht, wenn er auf eine regional differenzierte Anwendung der Corona-Maßnahmen pocht. Warum alles andere eine Illusion ist.

Das sprachliche Bild von der Wahl zwischen Pest und Cholera erscheint in Zeiten einer Pandemie zugegeben etwas makaber – und dennoch verdeutlicht es die schwierige Lage von politischen und medizinischen Entscheidungsträgern dieser Tage: Man kann es nicht perfekt richtig machen, wie man es auch dreht und wendet.

Lockert die Politik an sich oder auch nur der Landrat vor Ort und muss er sodann wieder Schulen, Kitas und Geschäfte schließen, sagen Zigtausende Hobby-Virologen quer durchs Land: Wir haben’s ja gleich gesagt. Beharren die Entscheidungsträger auf strikten Maßnahmen, so drohen sie ganzen Branchen den Todesstoß zu versetzen.

Es bleibt ein schmaler Grat

Vielleicht bleibt der schmale Grat, der maßvolle Mittelweg, der anzuvisieren und der vielleicht sogar gangbar wäre. Der nicht verleugnet, dass da eine sehr ernst zu nehmende Pandemie durch die Welt geht, der aber unter Einhaltung weitgehender Schutzmaßnahmen Leben schützt, aber auch Leben zulässt. Mithilfe einer Vollaufrüstung mit technischem Schutzgerät etwa, die in öffentlichen Einrichtungen längst (im Sommer) hätte geschehen können, hätte es der Staat wirklich beherzt vorangetrieben und nicht alles an die unteren Ebenen weitergereicht – bis hin zu den Schulen, deren Rektoren mit Zollstöcken durch die Klassenräume eilten und mit dem Hausmeister kaputte Fenster reparieren mussten.

Zu wenig ist geschehen. Parallel hat man vor Weihnachten gelockert, um hernach die allzu freiheitsliebenden Menschen in Gutsherrenart wieder an die Kandare zu nehmen. Übrigens: Weder bei Geimpften noch bei sonstigen Bürgern geht es bei Lockerungen um „Privilegien“. Es geht um die Rückgabe freiheitlicher Grundrechte, deren Einschränkung immer nur für eine begrenzte Zeit währen darf in unserem Land.

Warum Landrat Rößle recht hat

Landrat Rößle hat in diesem Zusammenhang recht, wenn er auf eine regional differenzierte Anwendung der Corona-Maßnahmen („Ampel“), abhängig von der Pandemie-Lage, pocht. Null Covid ist abseits einer Insel wohl eine strategische Illusion. Da ist es doch ein realistischerer (wenn auch später) Anfang, in Heimen tagtäglich vor Dienstantritt zu testen. Schutz: ja – aber die Freiheit darf nicht in Gänze unter die Räder kommen.

