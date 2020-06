vor 23 Min.

Warum der Führerschein teurer durch Corona wird

Plus Fahrschulen dürfen unter Hygienevorschriften wieder unterrichten. Doch das ist aufwendig. Auch Einrichtungen in der Region haben deswegen die Preise erhöht.

Von Susanne Klöpfer

Seit dem 11. Mai dürfen die Fahrlehrer wieder mit ihren Schülern Maske tragend im Auto auf den Straßen unterwegs sein. Doch die Fahrschulen sind offenbar mit ihren Preisen nach oben gegangen. Auch im Landkreis Donau-Ries ist der Führerschein teurer geworden. „Wir haben einfach mehr Aufwand, also müssen wir auch die Preise erhöhen“, begründet Roland Schrott von der Fahrschule Schrott, die Standorte in Donauwörth und Monheim hat.

Denn neben der Maske für Fahrlehrer und -schüler gibt noch einige Hygieneregeln zu beachten: Bevor ein Fahrschüler in das Auto steigt, muss dieses desinfiziert werden. Auch die eigenen Hände muss sich der Fahrschüler davor desinfizieren. Nach 60 Minuten muss spätestens eine Pause von 15 Minuten eingelegt werden, um das Auto zu durchlüften. Es darf immer nur ein Fahrschüler im Auto sitzen. Der Theorie-Unterricht darf nur auf Abstand stattfinden, was kleinere Gruppen bedeutet. Auch muss immer wieder durchgelüftet werden. Zudem muss jedes Mal eine Selbstauskunft ausgefüllt werden.

Mehr Arbeitszeit, höhere Gehälter

„Wir können einfach nicht mehr mit so vielen Fahrschülern fahren wie sonst“, erklärt Schrott. Immer zwei oder drei Fahrstunden versuchen er und seine Kollegen momentan hintereinander zu absolvieren. Nach einer Stunde muss aber immer Pause gemacht werden. Der Theorie-Unterricht findet immer in zwei getrennten Gruppen zweimal in der Woche statt. Für die neun Fahrlehrer der Fahrschule bedeuten die vorgeschriebenen Pausen auch eine längere Arbeitszeit.

Also hat Schrott auch die Gehälter angehoben: „Das Geld muss im Verhältnis zu Arbeit stehen.“ Den Grundbetrag des Führerscheins hat Schrott von 280 auf 330 Euro erhöht. Dazu kommen die Fahrstunden, bei den etwa pro Stunde etwa drei Euro hinzugekommen sind. Die bereits laufenden Verträge wurden jedoch nicht erhöht.

Nur eine begrenzte Zahl an Prüfungen

In den acht Wochen, in denen die Fahrschulen wegen Corona geschlossen waren, gab es auch keine Führerscheinprüfungen. Diese stauen sich momentan noch an. Aufgrund der Hygienevorschriften können Prüfer auch nur eine begrenzte Anzahl absolvieren. Der TÜV habe aber auch schon zusätzliche Prüfungen für Samstage angesetzt, sagt Schrott. „Trotz allem sind wir froh, wieder arbeiten zu können“ fügt er hinzu.

Für Marco Schleehuber von Marco’s Fahrschulteam in Rain und Burgheim ist die aktuelle Situation noch zusätzlich schwierig, weil er der einzige Fahrlehrer für den Autoführerschein ist. Seine Kollegen machen die Ausbildung für Berufskraftfahrer und Traktoren. „Ich habe momentan mehr Aufwand, aber alles dauert auch noch länger“, sagt Schleehuber.

Den Theorie-Unterricht bietet der Fahrlehrer immer nur in einem Achttageskurs an. Doch die Personenzahl ist nun auf 15 Personen begrenzt. Nach 60 Minuten wird gelüftet. Danach geht es mit Abstand dann wieder zurück in den Raum.

Laufende Verträge sind nicht betroffen

Die meisten seiner Fahrschüler, die kurz vor den Beschränkungen fast mit ihrem Führerschein fertig waren, haben ihre Prüfung inzwischen nachgeholt. „Wenn sie eben bestanden haben“, meint Schleehuber und lacht. Vor den Prüfungen absolvierten die Fahrschüler nach der längeren Pause wieder einige Fahrstunden. Den Grundpreis für hat Schleehuber nicht erhöht. Dafür kommen zu den Fahrstunden nach seinen Angaben aber „fünf bis zehn Prozent dazu“. Die laufenden Verträge sind nicht davon betroffen.

„Ein bisschen teurer“ sind die Preise laut Thomas Riedel von Tom’s Fahrschule mit den Standorten in Harburg und Wemding geworden. Wie hoch, will er jedoch nicht genau angeben. Auch er berichtet von mehr Aufwand durch die Pausen während der Fahrstunden und dem Desinfizieren. Den Theorie-Unterricht hält er zweimal in der Woche für zwei Gruppen nacheinander. Für seine fünf festangestellten und sechs nebenberuflichen Fahrlehrer habe er den Lohn nun auch erhöht, so Riedel. Wichtig ist ihm aber vor allem eins: „Es wird immer wieder vergessen, dass nicht nur der Preis wichtig ist, sondern auch, dass die Fahrschüler gut für den Straßenverkehr vorbereitet sind.“

Keine Regelung über die Preisgestaltung

Wie hoch die Fahrschulen ihre Preise ansetzen können, ist nicht geregelt. Für die Fahrschulüberwachung bayernweit zuständig ist die Regierung in der Oberpfalz. Kathrin Kammermeier teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Wie im Gesetz über das Fahrlehrerwesen geregelt wird, bildet jeder Inhaber einer Fahrschulerlaubnis seine (Unterrichts-)Entgelte grundsätzlich frei, selbstständig und in eigener Verantwortung.“ Dem stimmt auch das bayerische Innenministerium zu. „Inwieweit eventuelle Preisanpassungen möglich sind, bestimmt sich nach den jeweiligen konkreten Vertragsinhalten“, führt Kammermeier weiter aus.

Die Regierung der Oberpfalz überprüfe die Entgelte nicht, sondern nur, ob es einen Aushang über die Entgelte in der Fahrschule gibt und dieser den Vorgaben entspricht.

