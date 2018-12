vor 50 Min.

Warum die Dorfstraße nun doch ausgebaut wird

Eigentlich war das Projekt zu teuer. Doch das Warten hat sich gelohnt. Wieviel sich Landkreis und Oberndorf jetzt an Kosten sparen können

Von Helmut Bissinger

Diese Geschichte vermag selbst erfahrene Kommunalpolitiker ins Staunen zu bringen. Was sich in Oberndorf rund um den geplanten Ausbau der Dorfstraße zuträgt, zeigt aber, dass ein langer Atem manchmal doch zum Erfolg führt. Die Dorfstraße will der Landkreis als Lastenträger ausbauen. Gleichzeitig sollen der Kanalstrang und die Wasserleitungen erneuert werden. Immerhin 2,3 Millionen Euro soll die Maßnahme kosten.

Eigentlich hätten die Arbeiten nun kurz vor dem Wintereinbruch schon kurz vor dem Abschluss stehen sollen. Doch es kam anders: Im Frühjahr wurden die Arbeiten zur Vergabe ausgeschrieben. Das Ergebnis, so Bürgermeister Hubert Eberle, sei ernüchternd gewesen. Die geschätzten Kosten wurden um ein Vielfaches überschritten. Keine Firma wollte die Arbeiten zu dem vorher errechneten Preis ausführen. Daraufhin wurde die Ausschreibung zurückgenommen.

Nun versuchte man es zum zweiten Mal. Und jetzt wurden die Arbeiten von einem der fünf Anbieter weitaus günstiger offeriert. Um immerhin 772 000 Euro liegt das Angebot unter dem günstigsten des Frühjahrs. Das berichtete Bürgermeister Eberle dem erstaunten Gemeinderat. „Das ist natürlich eine gute Nachricht“, meinte Eberle. Er gehe davon aus, dass mit dem Ausbau im kommenden Frühjahr begonnen werden könne. Die Kosten teilen sich der Landkreis und die Lechgemeinde nach einem bereis festgelegten Schlüssel.

Förderung Zwei weitere Straßen sind in einem Zustand, der einen Ausbau rechtfertigt: die Siedlerstraße in Eggelstetten und die Weiherstraße Oberndorf. Ob und wann sie ausgebaut werden stehe angesichts zahlreicher Großprojekte „in den Sternen“, wie es der Bürgermeister formulierte. Vorsorglich sollen sie aber bei der Regierung von Schwaben für den Förderbedarf bis 2023 angemeldet werden. Zu gegebener Zeit wolle man dann auch, falls es die Finanzen zulassen, über die Art des Ausbaus beraten: Ingenieur Karl Kammer räumte ein, dass ein Vollausbau rund 40 Prozent teurer sei wie ein reduzierter Ausbau, bei dem nur die Asphaltschicht verstärkt werde.

Ortsdurchfahrt In Oberndorfs Weiler Flein soll die Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Sie ist Teil der Staatsstraße 2027 in Richtung Eggelstetten. Die Ausbaustrecke in dem 30-Einwohner-Dorf ist rund 500 Meter lang. Ein erster Teilabschnitt aus Richtung Oberndorf ist bereits ausgebaut. Außerdem sollen ein Geh- und Radweg entstehen, weil der Weiler zunehmend auch von Ausflüglern angefahren wird. Die angepasste Planung stellte Ingenieur Karl Kammer dem Gemeinderat vor. Wichtig sei, so der Wunsch im Gremium, dass gewährleistet sei, dass das Wasser bei Starkregen abfließen könne. Die konkrete Planung soll nun noch vor Weihnachten mit den Fleinern besprochen werden.

Kinderbetreuungszentrum Noch in diesem Jahr will der Gemeinderat die Pläne verabschieden, die nach Auskunft von Bürgermeister Eberle erneut differenziert worden seien. Extern vergeben wurde die Prüfung des Brandschutzkonzeptes für den Kindergarten. Formell beschloss das Gremium außerdem den Bedarf für den Kindergarten. Er wurde auf hundert Kindergarten- und 24 Krippenplätze festgesetzt.

Vereinsheim Für den Anbau am Vereinsheim in Eggelstetten soll ein Ingenieurvertrag für Heizung, Sanitär und Lüftung abgeschlossen werden. Der Kontrakt wurde vom Gemeinderat genehmigt.

Themen Folgen