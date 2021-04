vor 43 Min.

Warum die Stadt Wemding 2021 so viel investieren kann

Das neue Baugebiet „Birket III West“ in Wemding wird derzeit erschlossen. Die Nachfrage nach Bauland in der Stadt ist hoch.

Plus Obwohl die Stadt 2021 weniger Geld einnimmt, will sie kräftig investieren. Ein besonderer Umstand macht es möglich, dass die Kommune mehrere große Projekte anpackt.

Von Wolfgang Widemann

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen heuer auch an der Stadt Wemding nicht vorbei. Weil in einigen Branchen – zum Beispiel dem Tourismus – weitgehender Stillstand herrscht, rechnet die Kommune mit deutlich weniger Gewerbesteuer. Was die eigenen Investitionen betrifft, hält sich die Stadt jedoch keineswegs zurück. Sie will – so beschloss der Stadtrat am Dienstagabend – wie geplant mehrere große Projekte anpacken. Möglich macht dies ein besonderer Umstand.

Themen folgen