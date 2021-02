09:11 Uhr

Warum eine Firma in Genderkingen im Lockdown Rekorde erzielt

Plus Das Unternehmen Raumschmiede in Genderkingen verzeichnet Umsatzrekorde, während andere Geschäfte im Lockdown um ihre Existenz kämpfen. Woran das liegt.

Umsatzrekorde, während andere lokale Händler um ihre Exitenz kämpfen: Das kann die Firma mit Namen Raumschmiede mit Hauptsitz in Genderkingen erreichen. Das junge Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit einem Bruttoumsatz von 93 Millionen Euro einen Rekord erreicht. Das Umsatzwachstum lag 2020 bei 50 Prozent.

Der Grund dafür ist klar: Raumschmiede macht sein Geschäft im Netz. Der Internehändler für Wohnaccessories und Betten hat unter anderem von einer stark gestiegenen Nachfrage während der Lockdown-Monate profitiert. Neben dem Umsatz sei außerdem auch die Zahl der Kundenbestellungen um fast 50 Prozent von rund 150.000 auf über 220.000 gestiegen.

Raumschmiede in Gendekingen schafft 56 neue Arbeitsplätze in einem Jahr

Von diesem geschäftlichen Erfolg profitieren der Firma zufolge die verschiedenen Unternehmensstandorte: „Aufgrund ihrer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung konnte die Raumschmiede im Jahr 2020 weitere 56 neue Arbeitsplätze schaffen und damit einen Mitarbeiterzuwachs von knapp 30 Prozent verzeichnen.“ Aktuell umfasst die Belegschaft über 140 Mitarbeiter in der Zentrale in Genderkingen sowie knapp 60 am Standort Heubach. Zusammen mit den rund 40 Beschäftigten der Tochterfirma HSF E-Commerce Sp. im polnischen Posen beschäftigt das Unternehmen aktuell insgesamt mehr als 240 Mitarbeiter in Festanstellung.

„Wie bislang immer in unserer Firmengeschichte sind wir auch 2020 wieder deutlich gewachsen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Schuster, „wir profitierten dabei auch von einer verstärkten Online-Nachfrage aufgrund der Corona-Einschränkungen. Diesen Effekt erwarten wir auch für das erste Halbjahr 2021“. Für die zweite Jahreshälfte könne man aktuell noch keine Aussage treffen. Es gebe zu viele Unsicherheiten und bereits jetzt auftretende Probleme in der globalen Frachtlogistik, die zu Lieferengpässen und Preiserhöhungen führen würden.

Raumschmiede aus Genderkingen vereint drei Onlineshops unter einem Dach

Aber man sei sich sicher, dass aufgrund des insgesamt guten Ausblicks des Online-Möbelhandels und der Unternehmensstrategie auch im aktuellen Jahr die drei Geschäftsbereiche wieder erfolgreich abschneiden werden. Die Raumschmiede GmbH vereint die drei Onlineshops Garten-und-Freizeit.de, Betten.de und Piolo.de unter einem Dach. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen