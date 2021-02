18:38 Uhr

Warum in Donauwörth Pferde im Stadtwald arbeiten

Plus Pferde helfen, Baumstämme bodenschonend aus dem Donauwörther Stadtwald zu holen. Wie eine frühere Tradition zur Renaissance kam, erklärt Stadtförster Michael Fürst.

Von Helmut Bissinger

Die Szene mutet an wie in einem romantischen Film von anno dazumal: „Auf geht’s, ziag oh!“ Und Norres zieht. Wenn sich der kräftige Wallach ins Zaumzeug legt, hat kein Baumstamm eine Chance. Denn Norres hat Kraft, enorme Kraft: Und dabei ist das Pferd von Fuhrmann Reinhard Hundsdorfer aus Denkendorf die Ruhe selbst. Norres ist ein sogenanntes Rücke- und Zugpferd, wie es nun erstmals im Donauwörther Stadtwald bei Wörnitzstein zum Einsatz kam.

Drei Gespanne mit Kaltblutpferden wie Norres haben in den vergangenen Tagen knapp 70 Fichten aus dem Stadtwald bei Wörnitzstein bis zum nächsten Schotterweg gezogen. Die Methode ist teurer als der sonst übliche Einsatz von PS-starken Maschinen. Donauwörths Stadtförster Michael Fürst ist mit den Ergebnissen aber so zufrieden, dass er sich gut vorstellen könnte, die Pferde jetzt regelmäßig im Stadtwald einzusetzen.

Pferde helfen im Donauwörther Stadtwald gegen den Klimawandel

War es vor langer Zeit noch üblich, Baumstämme nach dem Fällen per Pferd aus dem Wald zu ziehen, übernahmen diese Arbeit seit Jahrzehnten schwere Maschine. Sie haben allerdings einen Nachteil: Die Fahrzeuge verdichten den Waldboden und schädigen ihn dadurch. Auch hier ist das Thema Klimawandel ein Thema.

Es gibt immer weniger Winter mit strengem Frost - die Maschinen verursachen dadurch Schäden am Waldboden. „Auch die Hufe der Pferde hinterlassen Spuren“, erzählt Michael Fürst. Anders als bei schweren Maschinen seien die aber nur oberflächlich.

Die schmalen Furchen leisten zudem einen Beitrag zur Verjüngung des Waldes: Sie dienen als Keimbett für die Samen der Bäume. Der Stadtförster, der 12.000 Hektar Naherholungswald betreut, glaubt zu wissen, „dass die Menschen den Einsatz der Tiere schätzen“.

Pferde im Donauwörther Stadtwald: Arbeit zwischen Bäumen nicht ungefährlich

Auf die Kommandos von Fuhrmännern wie Reinhard Hundsdorfer spannt Norres die Muskeln und marschiert mit geballter Kraft los, im Slalom durch die Bäume, ohne Rücksicht auf Wurzeln und Äste. Das Pferd vertraut seinem Besitzer. Norres benötigt am Anfang Kommandos, doch dann agiert das Pferd fast selbstständig. Ähnlich verhält es sich mit dem Norikerkaltblut „Stratos“, den Korbinian Arzberger mitgebracht hatte.

Die Arbeit zwischen den gefällten Bäumen ist nicht ungefährlich. Doch die Holzrücker sind mit ihren Pferden so vertraut, dass man meinen könnte Tier und Mensch arbeiteten wie blind. Wichtig sei, so Hundsdorfer, dass sich die Stämme nicht zwischen Bäumen verkeilen und eine Spannung entsteht.

„Möglich ist eine Ausbildung zum Zugpferd nur, wenn das Pferd den Willen und den ruhigen Charakter mitbringt. Jedes Pferd kann das nicht“, so Hundsdorfer. Kräftig muss es natürlich auch sein, aber das ist die Kaltblut-Rasse der Noriker, die vor allem in Südostbayern und in Österreich beheimatet ist, von Natur aus.

Ohne Maschinen wäre Waldarbeit auch in Donauwörth nicht möglich

Und wenn die Stämme allzu groß sind, spannt Hundsdorfer zwei Gäule ein. „Das ist auch beim Anlernen wichtig, denn so gibt das ältere Pferd seine Erfahrung an das jüngere weiter.“ Die Stämme hängen bei zwei Pferden an einer sogenannten Spielwaage, mit der die Last verteilt werden kann. „Damit kann ich dem unerfahreneren Pferd etwas an Gewicht wegnehmen“, erklärt Hundsdorfer, der nationaler Meister im Holzrücken ist.

Nur mit Pferden zu arbeiten, bezeichnen die Holzrücker als pure Romantik. Ohne den Einsatz von Maschinen ließe sich die Forstwirtschaft nicht bewältigen. Die Zugkraft eines Pferdes sei natürlich begrenzt. Eine Fichte könne schon mal eine Tonne wiegen. „Das verzieht ein Pferd nicht.“

„Wir wollten an dieser Fläche ausprobieren, ob das Pferderücken auch im Stadtwald wieder eine Zukunft haben kann“, erklärt Stadtförster Fürst. Die jetzt bearbeitete Fläche soll als Vergleichsfläche dienen, auch im Hinblick auf die etwas höheren Kosten. „Man muss diesen Kosten die positiven Effekte für den Waldboden gegenüberstellen und abwägen.“

