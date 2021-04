Warum wir einen muslimischen Feiertag brauchen

Plus Neue Feiertage können die Geschichte und Gesellschaft unseres Landes besser abbilden. Ein muslimisches oder jüdisches Fest schafft ein gemeinsames Erlebnis, die Gelegenheit, viele Mitmenschen, Glauben und Kulturen besser kennenzulernen.

Für gläubige Muslime ist der Ramadan eine der wichtigsten Zeiten im Jahr. Mehrere Tausend Menschen im Landkreis sind das, die nun ihren Tagesablauf auf die Religion abstimmen wollen. Es wäre ein großartiges Zeichen, wenn der Staat mit einem Feiertag beweist, dass er auf dieses Anliegen Rücksicht nimmt. Dabei wäre ein islamischer Feiertag erst der Anfang.

Freilich: Muslime, denen ihr Glaube besonders wichtig ist, könnten sich an religiösen Tagen etwa Urlaub nehmen. Doch darauf zu verweisen, ist nicht fair: 13 gesetzliche Feiertage gibt es in weiten Teilen Bayerns in jedem Jahr. Zehn davon kommen aus dem Christentum, nach dem Weihnachtsfest richtet sich gar wochenlang das öffentliche Leben aus. Das ist eine stattliche Zahl in einem säkularen Land wie Deutschland. Verhältnismäßig ist es nicht.

Ein muslimischer Feiertag fehlt, dabei könnten sie für gegenseitiges Verständis sorgen.

Nicht nur ein muslimischer Feiertag fehlt hierzulande, auch ein jüdischer. Selbst wichtige weltliche Gedenktage sind Werktage: Der 8. Mai, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Oder der 9. November, aus vielen Gründen einer der prägendsten Tage der deutschen Geschichte.

Neue Feiertage können die Geschichte und Gesellschaft unseres Landes besser abbilden. Ein muslimisches oder jüdisches Fest schafft ein gemeinsames Erlebnis, die Gelegenheit, viele Mitmenschen, Glauben und Kulturen besser kennenzulernen. Ob die Firmen da mitmachen, zusätzliche Tage, an denen viele nicht arbeiten? Mag sein, dass das nicht geht – auch wenn es wünschenswert wäre. Der ein oder andere christliche Feiertag wäre im Tausch dann sicher entbehrlich. Im Gegenzug stünde eine Botschaft der Integration, die es wert wäre: Unsere Feste feiern wir in der Region gemeinsam.

