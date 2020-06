00:31 Uhr

Was der neue „Blitzer“ alles kann

Die Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth verfügt über ein neues Messgerät. Welche Fähigkeiten dieses hat, um die Verstöße von Rasern zu dokumentieren

Von Wolfgang Widemann

Wer mit einem motorisierten Fahrzeug auf den Straßen in der Region ein bisschen flott unterwegs ist, hält gerne Ausschau nach einem Kleinbus, der hinter den Büschen steht. „Achtung Blitzer“, heißt es dann – in der Hoffnung, in letzter Sekunde doch noch vom Gaspedal zu gehen, etwas abzubremsen und so zu verhindern, dass man sich ein Verwarnungsgeld oder gar eine Anzeige einhandelt. Diese Taktik kann seit Kurzem schiefgehen. Grund: Die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth verfügt jetzt – wie auch andere Dienststellen in Bayern – über neue Technik. Damit haben die Gesetzeshüter noch bessere Möglichkeiten, dass Raser bestraft werden.

Das Geschwindigkeitsmessgerät, das im Volksmund „Blitzer“ genannt wird, ist für die Donauwörther VPI nicht das einzige, aber das gängigste Instrument, um für mehr Sicherheit auf den Straßen in Nordschwaben zu sorgen. Zu hohe Geschwindigkeit sei die Hauptursache für schwere Unfälle, weiß Inspektionsleiter Ludwig Zausinger: „Die gilt es zu bekämpfen.“

Mit dem bisherigen Gerät nahm die Verkehrspolizei im vorigen Jahr im Donau-Ries-Kreis 557 Messungen vor – und erwischte bei diesen insgesamt gut 19000 Temposünder. 14622 kamen mit einem Verwarnungsgeld davon, 4156 erhielten eine Anzeige und 326 mussten für einen Monat oder länger ihren Führerschein abgeben.

Dass die VPI nun über noch ausgefeiltere technische Möglichkeiten verfügt, solle kein Geheimnis sein, betont Zausinger. Man sei um Transparenz bemüht: „Der Bürger hat ein Recht darauf, zu wissen, was wir tun.“

An diesem Donnerstagvormittag bauen Hauptkommissar Norbert Rasch und zwei Kollegen das neue System an der B25 bei Ebermergen auf. Anfangs sei das ein größeres Prozedere gewesen, so Rasch. Schließlich müssten die Vorgaben genau eingehalten werden. Mittlerweile reichten 25 Minuten aus, um den Sensor, mit dem die Geschwindigkeit gemessen wird, die Kamera, die von dem Fahrzeug ein Foto macht, und den Blitz, der für die entsprechende Ausleuchtung sorgt, jeweils zu installieren.

Die neue Technik habe „von Beginn an funktioniert“, schildert Rasch. Es zeige sich, dass das Gerät namens ES 8.0 einige Vorteile habe. Weil der „Blitzer“ über ein geschlossenes Wlan-System verfüge, müsse das Fahrzeug, in dem der Beamte die Messung überwacht und die Daten registriert werden, nicht mehr direkt an der Messstelle stehen. Soll heißen: Wer den Kleinbus erblickt, weiß nicht, wo tatsächlich „geblitzt“ wird.

Die kabellose Technik macht es Norbert Rasch zufolge möglich, das Gerät an Stellen zu postieren, an denen es bisher nicht möglich war, eine Geschwindigkeitsmessung vorzunehmen, beispielsweise im Bereich von Unterführungen.

Im Sensor, der einige Meter vor der Kamera steht, sei ein zusätzlicher Laser montiert. Der messe den Seitenabstand zum Gerät und registriere auf mehrspurigen Straßen genau, welches Fahrzeug zu schnell ist – auch wenn zwei Fahrzeuge im Moment der Messung gleichauf sind.

Die Kamera sei ebenfalls verbessert. Die Auflösung sei höher, dadurch könne man die Kamera auch weiter weg vom Sensor aufstellen. Zudem mache sie „deutlich bessere Bilder“. In der Folge seien praktisch alle Fahrer identifizierbar. Auch der Blitz sei vielfältiger einsetzbar, informiert der Hauptkommissar weiter. Weil er in der Neigung verstellt werden könne, gebe es mehr Möglichkeiten, ihn zu platzieren.

Das Gerät ist laut Rasch bis zu einer gemessenen Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern zugelassen. Leider sei diese Marke nicht utopisch. Bei den bisherigen Kontrollen war ein Autofahrer auf der Schellenberg-Umgehung (B2) bei Donauwörth der Spitzenreiter. Er brachte es auf 212 km/h.

Den Beamten der VPI bleibt es vorbehalten, mit der zur Verfügung stehenden Technik den Verstoß genau zu dokumentieren. Den Rest, so erklärt Rasch, erledige die Bußgeldstelle.

