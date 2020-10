vor 32 Min.

Was die Toten dem Mumienforscher Albert Zink verraten

Wissenschaftler Dr. Albert Zink (rechts) und sein Kollege Eduard Egarter-Vigl untersuchen in Bozen die rund 5000 Jahre alte Gletschermumie Ötzi. Über ihn wird Zink unter anderem berichten, wenn er am Donnerstag, 8. Oktober, nach Rain kommt.

Plus Der Mumienforscher Dr. Albert Zink kommt am Donnerstag, 8. Oktober, nach Rain. Im Interview erzählt er schon heute, was sterbliche Überreste uns Lebenden verraten können.

Von Barbara Würmseher

Wenn Dr. Albert Zink am Donnerstag, 8. Oktober, (19 Uhr, Bayertorsaal) nach Rain kommt, wird dieser Besuch für die Rainer zu einem Wiedersehen mit einem „alten Bekannten“. Denn Zink war maßgeblich mit beteiligt, als die Gebeine im Rainer Karner in den 90erJahren untersucht wurden. Heute ist er Leiter am Institut für Mumienforschung am Eurac Research, einem privaten Zentrum für angewandte Forschung mit Sitz in Bozen. Sein Vortrag am Donnerstag setzt die Reihe fort, die die Landesausstellung „Wittelsbacher Gründerstädte“ begleitet. Albert Zink gibt vorab einige Einblicke:

Herr Dr. Zink, Sie beschäftigen sich beruflich ausgiebig mit Toten. In Rain hat man Sie bei der Erforschung der Gebeine im Karner erleben dürfen, inzwischen kennt man Sie international als Mumienforscher. Die Gletschermumie Ötzi hat Sie berühmt gemacht, und auch der altägyptische König Tutanchamun ist Ihnen vertraut. Was fasziniert Sie so an sterblichen Überresten?

In der Tat beschäftige ich mich viel mit Toten, obwohl ich ein lebenslustiger Mensch bin. An den menschlichen Überresten fasziniert mich besonders, dass man dadurch einen unmittelbaren Einblick in die Lebensumstände und die Leiden der früheren Bevölkerung bekommt. Zum Teil fehlen uns schriftliche Aufzeichnungen aus früheren Epochen, wie zum Beispiel bei Ötzi. Oder es gibt bildliche Darstellungen, wie auch bei Tutanchamun, die nicht unbedingt dem wahren Leben entsprechen und vielleicht eher ein idealisiertes Bild zeigen. Im Gegensatz dazu können wir durch die Untersuchung von Mumien und Skeletten herausfinden, wie alt Menschen früher wurden, welche Krankheiten sie hatten und woran sie möglicherweise gestorben sind. Das zeigt uns nicht nur, wie das Leben früher war, sondern auch, welche Lehren wir daraus ziehen können, wie haben sich beispielsweise Krankheiten entwickelt, und welchen Einfluss hat dabei das Zusammenleben von Menschen in Dörfern und Städten.

Sie haben Mumien und Skelette im Hinblick auf Infektionskrankheiten untersucht. Dabei waren schon allein die Gebeine im Karner aufschlussreich. Warum?

In Rain haben wir bereits eine Fülle von Infektionskrankheiten nachweisen können, darunter Tuberkulose, Lepra und Syphilis. Dies deckt sich sehr gut mit den historischen Kenntnissen zum Auftreten dieser Krankheiten in Süddeutschland. So gab es auch in Rain ein Leprahaus, in dem Erkrankte untergebracht waren. Überraschend war hingegen, dass Lepratote im Inneren der Stadt bestattet wurden und nicht in der Nähe des Leprahauses. Zudem konnten wir zum ersten Mal für den süddeutschen Raum Malaria nachweisen, die offenbar auch in Rain in der frühen Neuzeit aufgetreten ist.

Was hat der Ötzi Sie gelehrt?

Wir wissen mittlerweile sehr viel über Ötzi und können fast seine ganze Krankenakte rekonstruieren. Dies zeigt uns, dass die Menschen seiner Zeit – vor etwa 5300 Jahren – sehr vielen Gesundheitsproblemen ausgesetzt waren, die von Darmparasiten, über Gelenkabnutzungen, Zahnerkrankungen bis hin zu Magenentzündungen, verursacht durch den Magenkeim Helicobacter pylori, reichen. Selbst Gefäßverkalkungen gab es bereits, und damit ist klar, dass sogenannte Zivilisationskrankheiten vermutlich schon seit den Anfängen des modernen Menschen aufgetreten sind und nicht nur auf unseren heutigen Lebenswandel (wenig Bewegung, Übergewicht, Rauchen) zurückzuführen sind. Getötet wurde Ötzi aber durch einen Pfeil, der ihn in den Ötztaler Alpen getroffen hat.

Welche Erkenntnisse haben Sie über Tutanchamun im Hinblick auf Infektionen?

Wir konnten herausfinden, über eine genetische Analyse, dass er an Malaria litt, also der gleichen Krankheit, die auch in Rain aufgetreten ist. Vermutlich handelte es sich bei dem jungen König um eine andere Variante der Malaria, die Malaria tropica, die mit hohem Fieber einhergeht und ein hohes Sterberisiko mit sich bringt. Wie schwer der Krankheitsverlauf bei Tutanchamun tatsächlich war, können wir nicht mehr sagen, aber es könnte durchaus mit seinem frühen Ableben mit etwa 18 bis 20 Jahren zusammenhängen. Insgesamt war er durch andere Krankheiten bereits geschwächt, wie zum Beispiel eine Fußerkrankung und eine Verletzung im Kniebereich.

Sie sind immer dort ein gefragter Fachmann, wo es um neue Mumienfunde geht. Womit beschäftigen Sie sich aktuell?

Wir beschäftigen uns gerade mit ägyptischen Mumien, die in den großen Museen von Berlin und Turin aufbewahrt werden. Auch dort versuchen wir, ein genaues Bild der einzelnen Mumien zu erhalten und Hinweise auf Krankheiten und Todesursachen zu finden. Darüber hinaus unterstützen wir Museen in der Konservierung dieser wichtigen Funde und beraten sie hinsichtlich der Ausstellung von einzelne Objekten. Darüber hinaus bekomme ich Anfragen, um Mumien in Südamerika, Europa und Asien zu untersuchen.

Es gibt eine Mumie, die als „die schönste der Welt“ gilt. Sie liegt in der Gruft unter dem Kapuzinerkloster in Palermo. Sie haben mit Ihrem Team dort ein Rätsel gelöst, heißt es. Worum handelt es sich?

Die Mumie der etwa zweijährigen Rosalia Lombardo ist tatsächlich unglaublich gut erhalten, und man könnte meinen, es handelt sich um ein schlafendes Kind. Es war bekannt, dass sie von dem sizilianischen Experten Alfredo Salafia in der damaligen Zeit einbalsamiert wurde und in einem Sarg mit Glasdeckel in der Kapuzinergruft bestattet wurde. Es war allerdings ein großes Rätsel, wie ihm dieses Kunststück gelungen war, die Überreste so gut zu konservieren. Gemeinsam mit unserem sizilianischen Kollegen Dario Piombino-Mascali ist es uns dann gelungen, das Rätsel zu lösen, indem er das originale Manuskript von Salafia finden konnte und wir gemeinsam den Inhalt studieren konnten. Das Manuskript enthielt unter anderem die Rezeptur der Einbalsamierungsflüssigkeit, die entgegen vorhergehender Rezepturen erstmals in der Geschichte Formalin enthielt. Diese Chemikalie wird noch heute bei der Einbalsamierung von Toten verwendet, und Salafia war somit der Vorreiter der modernen Einbalsamierungstechnik. Zusätzlich konnten wir durch die Untersuchung der Mumie mithilfe der Computertomografie feststellen, dass Rosalia Lombardo vermutlich an einer Lungenentzündung gestorben ist, aber nicht zwangsläufig – wie es heißt – an der Spanischen Grippe.

Was bringen Sie an weiteren Erkenntnissen nach Rain mit?

Ich werde an diesen und weiteren Beispielen zeigen, wie man anhand von Untersuchungen von menschlichen Überresten Einblicke in Auftreten, Verbreitung und Evolution von Infektionskrankheiten bekommt und warum dies auch für uns heute von Bedeutung ist. Und zwar nicht erst seit Corona. Auch andere Infektionskrankheiten, wie etwa Tuberkulose und Malaria, fordern jährlich weltweit Millionen Opfer.

