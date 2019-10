vor 7 Min.

Was ist Ursache für den Garagen-Brand?

Völlig ausgebrannt ist dieses Auto in einer Garage in der Kronengasse in Donauwörth.

Die Kripo hat nach dem Feuer in der Innenstadt von Donauwörth eine Vermutung.

Die genaue Ursache für den Brand einer Garage in der Donauwörther Innenstadt lässt sich nicht klären. Das teilt Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wie berichtet, stand das Bauwerk in der Kronengasse am Samstagabend in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass diese auf andere Gebäude übergreifen. In der Garage, die verschlossen war, wurde ein Auto komplett zerstört.

Die Kripo geht davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Brand führte. Wo dieser ausbrach, lasse sich jedoch aufgrund der Zerstörung nicht mehr feststellen. Für eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es keine Anhaltspunkte. Durch das Feuer entstand ein Schaden von einigen zehntausend Euro. (wwi)

