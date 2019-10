00:32 Uhr

Was macht die Zigarette mit mir?

Alle reden über Cannabis oder Mediensucht. Nils Pruin von der Suchtambulanz weiß: Nikotin ist schlimmer

Herr Pruin, Sie haben aktuell einen Kurs, bei dem sich Raucher die Zigarette abgewöhnen können. Warum?

Auch wenn Nikotin eine legale Droge ist: Sie ist bei Weitem der Stoff, der angesichts der Anzahl an Süchtigen am häufigsten zum Tod führt. Viele schaffen es aber nicht, davon wegzukommen, obwohl sie die gesundheitlichen Einschränkungen bereits deutlich spüren. Aktuell hatten wir hohen Bedarf an einem Entwöhnungskurs.

Warum ist denn eine Zigarette so gefährlich?

In einer Zigarette steckt nicht nur das Nikotin, sondern 600 Zusatzstoffe, die beim Verbrennen in 4000 verschiedene Giftstoffe umgewandelt werden. Wer seine erste Zigarette raucht, der empfindet sie meist als eklig, und zwar mit Recht. Das Nikotin ist die am schnellsten süchtig machende Substanz überhaupt. Jeder weiß, dass Rauchen eine der häufigsten Ursachen für Krebs ist.

Warum machen es dann so viele?

Die Zigarette ist ein High-Tech-Gerät und vom Filter bis zu jedem einzelnen Inhaltsstoff darauf ausgelegt, dass der Konsument schnell wieder die nächste anzündet. Der Raucher wird förmlich manipuliert. Die Zigarette kann außerdem beides: beruhigen und aufputschen. Das Image von Freiheit, Selbstbestimmtheit und Erholung durch eine Zigarette tut ihr Übriges. Dabei ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall: Wer abhängiger Raucher ist, stresst sich durch jede einzelne Zigarette mehr.

Wie kann man die Sucht durchbrechen?

Es geht zunächst darum, sich jede einzelne Zigarette bewusst zu machen: Was macht diese Zigarette mit mir? Warum rauche ich jetzt: Entspannung, Stress, Pause, Wohlfühlen? Meine Kursteilnehmer sollen das vor jeder Zigarette notieren. Allein das reduziert die Menge am Tag deutlich.

Wie hört man denn dann am besten auf? Immer weniger rauchen?

Das klappt meist nicht. Nach ein paar Wochen ist man dann wieder auf dem alten Stand. Am besten ist wirklich ein harter Schnitt. Klar, die ersten zwei Wochen sind hart. Man fühlt sich gestresster und genervt. Aber entgegen der landläufigen Meinung gibt es keine körperlichen Entzugserscheinungen.

Wie lange muss man durchhalten, dass man „clean“ ist?

Es ist eine Frage der inneren Einstellung. Erst dann, wenn ich nicht jeden Tag gegen den Drang zu rauchen ankämpfen muss, bin ich ein Nichtraucher.

Aber es gibt ja viele Situationen, die einen wieder veranlassen können zu rauchen.

Darauf muss man innerlich vorbereitet sein. Was sage ich meinen Freunden, die alle aufstehen und zum Rauchen gehen? Was tue ich, wenn mein Partner weiterraucht? Jeder braucht eine Strategie.

Sie selbst haben vor elf Jahren aufgehört. Wie haben sie es geschafft?

Ich war so süchtig, dass ich nachts im Halbschlaf geraucht habe. Darüber bin ich selber erschrocken. Ich wollte das loswerden und habe den harten Schnitt gemacht.

Barbara Wild

Nils Pruin, 47 Jahre alt, ist Suchttherapeut bei der Caritas und Leiter der Suchtambulanz für junge Leute, dem Café Connection in Donauwörth. Wer am Rauchfrei-Angebot teilnehmen möchte, kann sich unter www.cafeconnection-donauwoerth.de weiter informieren.

