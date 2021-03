11:30 Uhr

Was sich Kinder und Jugendliche in Wemding wünschen

Plus Die Stadt Wemding will neue Ansätze für die Jugendpolitik finden. Die Resonanz auf eine Umfrage wird allerdings unterschiedlich bewertet.

Wie tickt die Jugend? Beschäftigen sich Kinder und Jugendliche nur noch mit dem Handy oder sitzen am Computer? Ist die Jugend überhaupt noch zu retten? Solche Fragen stellen sich Erwachsene – und somit auch die Verantwortlichen der Stadt Wemding. Um Antworten zu erhalten, startete die Kommune im vergangenen Jahr eine Umfrage unter den 10- bis 18-Jährigen, die dort leben. Über das Ergebnis berichtete Jugendreferent Nicolas Bumba jetzt dem Stadtrat.

Die genannte Bevölkerungsgruppe umfasst in Wemding etwa 500 Personen. 63 von ihnen, hauptsächlich Schüler, beteiligten sich an der Aktion. „Das ist eine gute Anzahl“, meinte Bumba. Daraus habe man ein „gutes Stimmungsbild“ erhalten. Ziel sei es, damit Trends zu erkennen, um neue Ansätze für die Jugendpolitik zu entwickeln.

80 Prozent der Teilnehmer fühlen sich in Wemding wohl

Was den Jugendreferenten freute: Über 80 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie sich in Wemding glücklich fühlen. Freilich antworteten nur 34 Prozent, dass sie das Freizeit- und Sportangebot in der Stadt super finden. Beliebte Aufenthaltsorte sind öffentliche Plätze in der Stadt sowie an der Zeitpyramide, am Waldsee, am Skatepark sowie auf den Spiel- und Bolzplätzen. Dies sei ein Zeichen, dass sich die Kinder und Jugendlichen „nicht nur daheim in der Bude verstecken“, folgerte Bumba.

Schade sei, dass der im März 2020 von der Stadt über die kommunale Jugendbetreuerin eingerichtete Treffpunkt „Jugend Mittendrin“ (JuMi) durch die Corona-Pandemie gleich wieder schließen musste. Das Projekt soll 12- bis 17-Jährigen ein Freizeitangebot abseits der Vereine und des Jugendzentrums bieten. Die Stadt befindet sich laut Bürgermeister Martin Drexler derzeit auf der Suche nach einer geeigneten JuMi-Örtlichkeit, wenn die Pandemie vorbei ist.

Neue Abteilung im TSV Wemding

Bei der Umfrage konnten die Kinder und Jugendlichen auch Vorschläge machen, wie Wemding für die jüngere Generation attraktiver werden könnte. Öfters genannt wurde eine Mountainbikestrecke. Dafür sei mit der Gründung einer Abteilung im TSV Wemding der erste Schritt getan, sagte der Jugendreferent. Weitere Wünsche waren ein amerikanischer Schnellimbiss, ein erweitertes Sportangebot und Gastronomie in Form einer Bar oder eines Burgerladens. Vor allem Mädchen über 16 gaben an, sie vermissten Freizeitangebote für ihre Altersgruppe.

Nach den umfangreichen Ausführungen von Nicolas Bumba kündigte Bürgermeister Martin Drexler an, es werde ein „permanenter Prozess“ sein, die Erkenntnisse aus der Umfrage umzusetzen. Unterschiedliche Ansichten gab es zu der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Johannes Vogel (SPD) zeigte sich von der Resonanz enttäuscht: „Ich hatte mir mehr erhofft.“ Wichtig sei, den Jugendlichen Plätze zu bieten, an denen sie frei sein können „und nicht verscheucht werden“.

Soll das Jugendforum in Wemding wieder aufleben?

Anton Eireiner erklärte, die Rückmeldequote sei in seinen Augen noch relativ gut. „Wir haben ein paar Wünsche und Anregungen mitbekommen“, so Eireiner. Dritter Bürgermeister Gottfried Hänsel verwies darauf, wie schwierig Jugendarbeit in Corona-Zeiten sei. Hänsel reagierte auf Kritik aus den Reihen der Jugendlichen, wonach die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr schlecht sei. Hier gebe es aber Angebote des Landkreises: das Fifty-Fifty-Projekt und den Rufbus. Zudem hätten Jugendliche die Möglichkeit auf einen günstigen Tarif des Augsburger Verkehrsverbunds, der bis zum Bahnhof Otting/Weilheim reiche.

Sportreferent Roland Schuster (PWG) nahm besorgt zur Kenntnis, dass fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer nicht in einem Sportverein aktiv ist. Schuster bot an, sich einzubringen, um den Jugendlichen die Möglichkeiten in Wemding in diesem Bereich aufzuzeigen. Michael Dinkelmeier (PWG) sprach sich dafür aus, das Jugendforum wieder aufleben zu lassen. Dieses sei eine „Super-Plattform“. Diana Waimann appellierte, die öffentlichen Plätze trotz Corona für die Jugend als Treffpunkte zu erhalten.

