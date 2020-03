Was steckt hinter den Corona-Fällen im Kreis Donau-Ries?

Plus Das Bayerische Gesundheitsministerium meldet die ersten Fälle von Infektionen mit Covid-19 im Landkreis Donau-Ries. Was das aktuell für das öffentliche Leben bedeutet.

Auf der Pressemeldung des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom Samstagabend steht kurz und knapp in zwei Zeilen beschrieben, was viele befürchtet hatten: „Aus Schwaben wurden zwei Fälle aus dem Landkreis Donau-Ries (...) gemeldet.“ Für viele medizinische Fachleute war es wohl eine Frage der Zeit gewesen, wann die ersten Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus Covid-19 im Kreis bekannt werden.

Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückgekommen sind

Gegenüber unserer Zeitung sagte Landrat Stefan Rößle am Sonntag: „Es ist richtig, zwei Fälle wurden bestätigt.“ Es gehe den Betroffenen gut („beide Patienten sind wohlauf“) . Sie seien „aus einem Risikogebiet“ in Italien wieder in den Landkreis Donau-Ries gekommen.

Die Erkrankten seien, wie das Landratsamt am Sonntagnachmittag erläuterte, Mitglieder einer Familie, die sich als Reiserückkehrer aufgrund eines erkrankten Familienmitglieds untersuchen ließen. Rößles Worten zufolge haben sich die Erkrankten anscheinend vorbildlich verhalten. Sie haben sich, anstatt zur Arbeit zu gehen oder öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Schulen, aufzusuchen einem Test unterzogen.

Die Schulen und Kitas im Landkreis Donau-Ries bleiben vorerst geöffnet

Dieser ist positiv ausgefallen, was am Samstag schließlich vom Bayerischen Gesundheitsministerium in München so bestätigt wurde. Laut Landrat Rößle seien die entsprechenden Personen „isoliert“ von der Öffentlichkeit, „sie werden versorgt“. Es gehen ihnen allerdings gut. Die Betroffenen befinden sich laut Landratsamt in häuslicher Quarantäne: „Infektionsrelevante Kontaktpersonen wurden bereits zu einem großen Teil informiert. Einzelne ermittelte Kontakte werden im Lauf des Sonntags noch persönlich informiert.“

Die Betroffenen hätten aufgrund ihres umsichtigen Verhaltens, so Rößle weiter, bislang „keine große Ansteckungsgefahr“ dargestellt. Es habe „keinen Kontakt“ hinsichtlich Schulen oder anderen größeren Einrichtungen des öffentlichen Lebens nach der Rückkehr aus Italien gegeben. Auch nach Angaben des Ministeriums werden nun Kontaktpersonen gesucht.

Details zum Wohnort werden am Sonntag nicht veröffentlicht

Details zum Wohnort des Betroffenen dürfe er, so Rößle, momentan nicht beantworten. Er gehe davon aus, dass das Ministerium am Montag weitere gesundheitsrelevante Informationen öffentlich macht.

Für das öffentliche Leben wird die Nachricht aktuell noch keine direkten Konsequenzen haben: Die Schulen sollen, wie auch Kindertagesstätten/ Kindergärten vorerst geöffnet bleiben: „Schulen und Kindergärten sind aktuell nicht betroffen“, teilt die Kreisbehörde am Sonntag mit. Am Montagvormittag wird sich eine Expertenrund im Landratsamt treffen um die Lage zu besprechen.

133 Fälle von Covid-19 in Bayern bis Sonntag

Das Virus hat inzwischen zahlreiche Regionen im Freistaat erreicht. Das bayerische Gesundheitsministerium hat erst am Samstag über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass bis Samstagnachmittag weitere 31 Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Damit gibt es derzeit insgesamt 133 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern (Stand: Sonntagvormittag).

Konsequenzen aus Covid-19 haben sich im Landkreis unlängst ergeben: Schüler der Nördlinger Maria-Stern-Realschule etwa mussten jüngst nach einem Skiausflug in ein Corona-Risikogebiet in häusliche Quarantäne. Auch die siebten Klassen der Donauwörther Ludwig-Auer-Mittelschule waren zuletzt in Südtirol (das erst am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden war), sagt Schulamtsleiter Michael Stocker auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch sie werden auf Rat des Gesundheitsministeriums zwei Wochen zu Hause bleiben.

Als begründete Verdachtsfälle einer Infektion mit dem Virus werden Personen mit Atemwegssymptomatik betrachtet, die sich in den vergangenen 14 Tagen entweder in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder engeren Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten.

