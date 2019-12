vor 52 Min.

Was steckt in einem Nikolausstiefel für Kinder?

Nicht nur Süßes macht den Kleinen Freude. Ein paar Tipps für einen gesünderen Nikolaustag

Nur noch vier Mal schlafen, dann ist Nikolaustag. Für viele Familien ist das der erste Höhepunkt der Adventszeit und auch die Kinder fiebern diesem Datum entgegen. Denn sie wissen: Nikolaus hat bestimmt was Schönes für sie in seinem großen Sack. Schafft er es nicht, am 6. Dezember persönlich vorbeizuschauen – der gute Mann hat ja auch wirklich viel zu tun –, dann lässt er zumindest ein paar leckere Überraschungen im Stiefel, wenn die Kinder diesen vor die Tür stellen.

Dieser lieb gewordene Brauch stellt Mama und Papa vor einige Herausforderungen, damit die Kleinen nicht mitbekommen, wer wirklich den Stiefel füllt. Beim Nikolaus-Einkauf sollte aber mit Bedacht gewählt werden, empfiehlt die AOK Gesundheitskasse. „Damit nicht nur Süßigkeiten im Stiefel stecken, können Eltern auf gesunde und trotzdem leckere Alternativen setzen“, sagt Cornelia Zink, Ernährungsfachkraft bei der AOK in Donauwörth.

Ein Klassiker unter den Nikolausgeschenken sind Äpfel, am besten rote. Das können zum Beispiel Sorten wie „Gloster“ oder „Red Delicious“ sein. Auch Apfelchips schmecken gut. Wer sie selber machen möchte, muss allerdings etwas Zeit mitbringen. Dazu die gewaschenen Äpfel in feine Scheiben hobeln und bei 80 Grad vier Stunden im Backofen trocknen. Mit einem Holzlöffel in der Ofentür kann die Feuchtigkeit entweichen. Neben Äpfeln passt auch anderes Obst in den Nikolausstiefel – etwa Orangen und Mandarinen oder Trockenfrüchte wie Feigen oder Datteln. Sie versorgen Kinder und Erwachsene mit Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen.

Nüsse haben zwar viele Kalorien, aber auch viele gesunde Inhaltsstoffe: unter anderem einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, B-Vitamine und Magnesium. Selber knacken macht Spaß – und man isst automatisch langsamer und bewusster. Größere Kinder, die sich nicht mehr verschlucken, können auch Studentenfutter knuspern – hier aber darauf achten, dass kein zusätzlicher Zucker in der Packung steckt.

Lebkuchen gibt es auch ohne Schokoladenüberzug und wer selber backt, kann steuern, wie viel Zucker in den Plätzchen oder Lebkuchen steckt.

So ganz ohne Schokolade müssen die Kinder aber auch nicht auskommen. Gegen ein paar Süßigkeiten im Stiefel – etwa einen kleinen Schokoladen-Nikolaus - spricht in Maßen nichts. Wer bei Süßem lieber auf zahnfreundliche Produkte setzen möchte, erkennt sie an dem international geschützten Markenzeichen „weiß-rotes Zahnmännchen mit Schirm“ auf der Verpackung. Diese Süßigkeiten enthalten weder Zucker noch sonstige zahnschädigende Substanzen wie Fruchtsäuren.

(pm/fene)