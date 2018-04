00:33 Uhr

Was tun gegen Baulücken und Leerstände?

Landratsamt schult Kommunen für deren Innenentwicklung

Im Rahmen des Konversionsmanagements begleitet der Landkreis Donau-Ries 27 Kommunen bei deren Innenentwicklung. Jetzt fand ein Workshop statt zum Thema Vermarktung von Baulücken und Leerständen. Das Projekt des Landkreises, das seit April 2015 läuft, hat mittlerweile Modellcharakter in Bayern.

Ein wichtiger Aspekt des Projektes ist die fachliche Begleitung der Kommunen. Im einführenden Impulsvortrag von wurde die Aktivierung von Immobilien im Bestand durch Vermarktung in den Mittelpunkt gestellt und auf das Thema eingestimmt. In zwei Fachvorträgen wurden die Vermarktung von Brachflächen und Leerständen in Orts- und Stadtkernen vertieft. Von Armin Raimann, Leiter der Immobilienabteilung der Sparkasse Donauwörth, wurde die Immobiliensituation in Bayern und dem Landkreis Donau-Ries mit Daten und Fakten erläutert. Darauf aufbauend wurde das Thema „Privat verkaufen leicht gemacht“ von Heiko Fröhlich, Bezirksleiter der Wüstenrot Immobilien, dargestellt.

Derzeit werden in einigen Kommunen die bestehenden Leerstände und Brachflächen analysiert. Ende Mai werden die Ergebnisse präsentiert. Die nächsten Schritte konzentrieren sich auf die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Informations- und Beratungsangebot für Kommunen und Bürger. Dafür steht das Konversionsmanagement Donau-Ries zur Verfügung. Die Ansprechpartnerin, Konversionsmanagerin Barbara Wunder, ist unter Telefon unter 0906/74305 oder per E-Mail barbara.wunder@donauries.bayern erreichbar. (pm)