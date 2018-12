vor 52 Min.

Was tun, wenn ein Schüler kifft?

Fachleute aus der Region informieren Lehrer und Sozialarbeiter über Cannabis-Konsum. Welche Konsequenzen dieser haben kann.

Wie sollen Lehrkräfte und Jugendsozialarbeiter an Schulen reagieren, wenn ihnen ein Jugendlicher erzählt, dass er in seiner Freizeit Cannabis raucht? Was ist zu tun, wenn ein Schüler an der Schule das Rauschgift verkauft? Kann einem Schüler der Stoff abgenommen werden? Was kann unternommen werden, wenn ein Schüler wegen des Konsums massiv schulisch abbaut? Solche Fragen standen im Mittelpunkt einer Fortbildung für Pädagogen aus dem Donau-Ries-Kreis.

Die Veranstaltung organisierte der Arbeitskreis Suchtprävention. Dazu waren Lehrkräfte und Sozialarbeiter eingeladen. Der Arbeitskreis besteht aus Fachkräften des Café Connection, der Caritas-Suchtfachambulanz Donauwörth, der Polizeiinspektionen, der Präventionsfachstelle und der Kommunalen Jugendarbeit am Landratsamt sowie einer Notärztin aus Donauwörth.

Immer häufiger Fahrten unter dem Einfluss von Drogen

Bei dem Treffen drehte sich vieles um Cannabis. Der Umgang mit dem Thema ist Experten zufolge nicht einfach. Beim Gespräch mit Jugendlichen entstehe manchmal der subjektive Eindruck, dass der Cannabiskonsum als eher harmlos eingestuft werde. Auch bei älteren Jugendlichen oder Erwachsenen scheine dies der Fall zu sein. Immer häufiger sei in der Zeitung von Fahrten unter Drogeneinfluss zu lesen.

Laut der Drogenaffinitätsstudie von 2015 haben 7,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert. In der Gesamtzahl sind dies 341000 Jugendliche. Die Schulbildung spielt dabei nur eine geringfügige Rolle. Medial habe Cannabis auch eher ein cooles, lustiges Image, heißt es in einer Pressemitteilung: „Es gibt kaum einen Kinofilm, in dem ein Kiffer gesundheitliche Probleme bekommt.“

In der Pubertät schädlich für die Entwicklung des Gehirns

Birgit Baier, Leitende Notärztin aus Donauwörth, ging in ihrem Vortrag auf medizinische Mythen ein, die häufig in der öffentlichen Wahrnehmung im Zusammenhang mit Cannabis stünden. Bei gelegentlichem Konsum könne der Gebrauch von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen nachgewiesen werden. Konsumiere jemand regelmäßig, könne man das bis zu drei Monate nachweisen. Gesundheitlich unbedenklich sei Cannabis nicht, so die Medizinerin. Der Stoff könne sich gerade in der Pubertät schädlich auf die Hirnentwicklung auswirken.

Cannabis könne als Co-Medikament in der Schmerzmedizin genutzt werden und zeige hier gute Wirkungen. Allerdings dürfe Cannabis in Deutschland bisher nur bei besonderen Formen der MS (Multiplen Sklerose) vom Arzt verschrieben werden. Eine Heilung zum Beispiel einer Krebserkrankung durch Cannabis alleine sei jedoch nicht möglich.

Mancher fällt durch Konzentrationsprobleme auf

Stefan Graßl, Präventionsfachkraft am Landratsamt, stellte ein Präventionsmodell für die Schule vor. Es wurde erläutert, wie an der Schule generell mit einem Schüler, der einen riskanten Cannabiskonsum aufweist, umgegangen werden kann. Manchmal fallen diese Schüler durch Konzentrationsprobleme auf oder haben Probleme, sich im Unterricht adäquat zu verhalten. „Wichtig ist es, auffällige Verhaltensweisen zu notieren, um ein realistisches Bild des Schülers zu bekommen“, sagte Graßl. Meist führe es an der Schule zu Unsicherheit, wenn ein Schüler wegen Cannabis auffällig werde: „Der Konsum an sich steht nicht unter Strafe. Ein Schüler, der wegen seines Cannabiskonsums Schulprobleme hat, muss auf der einen Seite Hilfsmöglichkeiten bekommen und auf der anderen Seite Sanktionen erfahren.“

Ganz anders verhalte es sich jedoch, wenn ein Schüler Cannabis verkaufe oder mit sich führe. Ab diesem Zeitpunkt gefährde er Dritte. Da müsse die Polizei eingeschaltet werden. Michael Deisenhofer, Präventionsbeamter der Polizeiinspektion Donauwörth erläuterte, was von polizeilicher Seite aus unternommen wird. Für Schulen gebe es eine spezielle Handreichung des bayerischen Kultusministeriums, in der das Vorgehen in diesem Fall genau geregelt sei.

Besuch einer Gruppe als Auflage des Gerichts

Niels Pruin von der Caritas-Suchtfachambulanz berichtete über die „Switch-Gruppe“, die er zusammen mit seinen Kolleginnen aus dem Café Connection betreut. In der Gruppe nehmen Jugendliche und junge Erwachsene teil, die wegen ihres Cannabiskonsums auffällig geworden sind. Häufig bekommen sie eine gerichtliche Auflage und werden zur Teilnahme an der Gruppe verpflichtet. Auch von schulischer Seite bestehe die Möglichkeit, einem Schüler die Gruppe oder Beratungsgespräche als Auflage zu geben: „In der Gruppe werden mit den Jugendlichen die Lebenssituation, der Konsum und die Gründe für den Konsum thematisiert. Einige haben hier noch kein Problembewusstsein, die Schwierigkeiten treten zu Beginn meist im juristischen Bereich auf.“

Deisenhofer zeigte diverse Utensilien, welche die Polizei bei Hausdurchsuchungen aufgefunden hat: zum Beispiel eine Waage oder diverse Rauchpfeifen.

Weitere Informationen zu dem Thema: Arbeitskreis Suchtprävention, Stefan Graßl, Präventionsfachstelle am Landratsamt, Telefon 0906/74-534 oder E-Mail: stefan. grassl@lra-donau-ries.de. (pm)

