Was wird aus der „Sonne“?

Die Gemeinde kauft das ehemalige Spielautomaten-Bistro. Die möglichen Nutzungen sind vielfältig.

Von Helmut Bissinger

Es war eine schwere Geburt, aber am Ende hat die Gemeinde das ehemalige Gasthaus Sonne in Bäumenheim gekauft. Die „Sonne“ liegt in der Donauwörther Straße. Der bauliche Zustand lässt zu wünschen übrig, „aber wir haben die Immobilie erworben, weil wir eine unschöne Entwicklung verhindern wollten“, sagt Bürgermeister Paninka. Auf Rückfrage bestätigte er unserer Zeitung, dass die Kommune der neue Eigentümer von Grundstück und Haus ist.

Der bisherige Besitzer wollte die Immobilie an einen Bauträger verkaufen, doch im letzten Moment machte die Kommune noch von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Was letztlich aus dem ehemaligen Bistro, das zuletzt mehrere Besitzer hatte, werden wird, ist unklar. „Wir müssen erst einmal die Bausubstanz prüfen“, sagt Bürgermeister Paninka. Und schließlich sei ein Nutzungskonzept erforderlich. Hierfür seien 50000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Im Moment ist das Gebäude „absolut leer“. Als Kaufpreis wurden 299999 Euro vereinbart. Am Ende zahlte die Kommune noch 17000 Euro an Nebenkosten, weil das Gebäude erst einmal von Müll befreit werden musste. Dem ursprünglichen Bauwerber ging es vornehmlich um die noch vorhandenen Spiellizenzen, die er mit der Immobilie erworben hätte.

Das Gebäude, im Sanierungsgebiet gelegen, könnte in vielerlei Hinsicht genutzt werden: Als Sozialwohnungsblock, nach grundlegender Sanierung als Ort für betreutes Wohnen oder auch wieder als Gaststätte, die letztlich verpachtet werden müsste. Einige Gemeinderäte sehen die Chancen, eine Gastronomie mit Pension und Veranstaltungssaal zu entwickeln.

