Was wollen die OB-Kandidaten für die Jugend tun?

Plus Im Jugendzentrum Donauwörth fand ein OB–"Kandidaten–Check" für alle Jugendlichen statt. Was hält die künftige Stadtpolitik für junge Menschen bereit? Welche Ideen gibt es?

Ein Oberbürgermeister muss freilich ein Manager für das ganze Stadtvolk sein: Für Senioren, Familien, junge Erwachsene – aber auch für die Jugendlichen. Deshalb fand am Sonntag im Jugendzentrum Donauwörth in der Zirgesheimer Straße ein OB-"Kandidaten-Check" für Jugendliche statt. Unter der Moderation von Lorenz Semmler, Referent für Politische Bildung beim Bezirksjugendring Schwaben, mussten sich die vier OB-Kandidaten den Fragen der Zuschauer stellen und sich von einer neuen - eben jüngeren - Seite präsentieren. Gut 60 Jugendliche waren bei der Veranstaltung des Kreisjugendrings und des Juze Donauwörth zu Gast, um sich eine Meinung von den Kandidaten machen zu können.

Die Hälfte der Jugendlichen weiß schon, wen sie sich als OB in Donauwörth wünscht

Wichtig war den Veranstaltern, dass alle im Publikum den Nachmittag mitbestimmen konnten. So konnte sich jeder in das W-Lan des Juze Donauwörth einloggen und dann auf einer Internetseite die Veranstaltung anonym durch Fragen an die Kandidaten oder Live–Umfragen mitbestimmen. So kam bei der ersten Umfrage heraus, dass schon über die Hälfte der Jugendlichen vor Ort eine Tendenz für ihre Entscheidung bei der Wahl hätten. Knapp ein Viertel war schon sicher entschlossen – und gut ein Viertel war sich noch komplett unsicher. Für wen die Jugendlichen mehrheitlich waren - das wurde jedoch nicht gefragt.

Bosse will "gründlich rauswischen" nach der Wahl

Nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde, bei der sich alle Kandidaten vorstellen konnten, durfte jeder einen Gegenstand, der am Besten zu ihrer Politik passe, von einer Wäscheleine, welche an einer Wand hing, auswählen. So wählte Michael Bosse (FW/ PWG) einen Polierlappen: „Mit so einem Lappen kann man mal gründlich rauswischen und neu beginnen. Wenn es sauber ist, fällt das leichter.“

Donauwörth: Die OB-Kandidaten stellen sich vor

Joachim Fackler (CSU) nahm hingegen einen Stadtplan: „Ich betreibe auch Haustürwahlkampf und da kann so ein Stadtplan wichtig sei, um niemanden zu vergessen.“ Albert Riedelsheimer (Grüne) griff eine Blumenkette und legte sie sich um: „Man darf nicht den Spaß verlieren und muss auch mal bei ernsten Themen lachen.“ Jürgen Sorré (parteilos/ SPD) entschied sich für ein leeres weißes Papier: „Ich möchte neue Wege gehen. Es steht nicht nur für mich als unbeschriebenes Blatt in der Politik, sondern auch für Gedankenfreiheit.“

Vielfältige Treffpunkte schaffen für die jungen Menschen

Im Verlauf des Nachmittags stach aber das Thema Freizeitaktivitäten, als Interessantestes für die Jugendlichen hervor. Während Riedelsheimer besonders für einen Escape–Room in der Reichsstraße plädierte, lobte Fackler die vorhandenen Vereine, welche jetzt schon das tägliche Leben bereichern. Bosse wolle vielfältige Treffpunkte schaffen und Start-Ups in die Stadt holen. Auch Sorré möchte versuchen, Investoren, die in Donauwörth etwas aufbauen wollen, metaphorisch gesprochen den roten Teppich auszurollen.

Gibt es in Donauwörth zu wenige Bürgerversammlungen?

Soll die Sperrstunde in Donauwörth gelockert werden?

Bei einer späteren offenen Fragerunde kam die Frage nach einer möglichen Lockerung der Sperrstunde nach 23 Uhr in Donauwörth auf. Hierbei waren die Oberbürgermeisteranwärter zwiegespalten. Während sich Fackler und Sorré durchaus eine Lockerung bei Events wie beispielsweise der kommenden Fußball-Europameisterschaft vorstellen könnten, sahen sich Bosse und Riedelsheimer dem gesetzlichen Rahmen verpflichtet. Jedoch gab Sorré auch an, vor so einer Lockerung erst mit den Anliegern das Gespräch suchen zu wollen, und Riedelsheimer brachte die Idee auf, neue Orte für ein längeres Public–Viewing finden zu wollen.

Sorré hält wenig von einer Multifunktionshalle in Donauwörth

Neben der Frage nach Fahrradstellplätzen am Bahnhof wurde auch die Frage nach einer Veranstaltungs- oder einer Multifunktionshalle für Donauwörth gestellt. Riedelheimer sehe hier gerne eine Dreifach-Turnhalle im entstehenden Alfred–Delp–Quartier in der Parkstadt, während Bosse betonte, wie dringend es einer Veranstaltungshalle bedürfe – sei es für Abschlussbälle oder andere große Veranstaltungen. Sorré hingegen hält nichts von einer Multifunktionshalle. Für ihn passe eine Halle für Sport und Konzerte nicht zusammen, deshalb hätte er gern eine reine Veranstaltungshalle. Anderer Ansicht ist dem Fackler: Er hätte gerne einen modernen Stadtsaal im Tanzhaus und eine Multifunktionshalle für größere Veranstaltungen.