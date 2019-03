vor 20 Min.

Wasserhaus wird teuer

Neue Anlage geht erst 2024 in Betrieb

Von Helmut Bissinger

Die Planungen werden konkreter, damit aber auch die Gewissheit, dass der Neubau eines Wasserhauses in Bäumenheim mehr als vier Millionen Euro kosten wird. Dass dringender Handlungsbedarf besteht, ist der Verwaltung schon länger bekannt. Die Technik im bisherigen Wasserwerk an der Anton-Jaumann-Straße ist in einem maroden Zustand, wie Jürgen Schneider von der Augsburger Ingenieurgesellschaft Schneider-Leibner jetzt einmal mehr darlegte.

Im Umwelt-, Agenda- und Familienausschuss des Gemeinderats berichtete er über den Stand der Planungen. Schon vor einigen Monaten hatte man sich für eine Variante entschieden. Zwei Kessel sollen ein Speichervolumen von 2000 Kubikmeter Wasser haben. Der Neubau wird entsprechend hoch: 13 Meter sind von den Planern verrechnet. In den errechneten Kosten von knapp 4,2 Millionen Euro ist auch eine Rohrleitung mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter in den Ortsteil Hamlar enthalten.

„Es wurde seit dem Bau des Wasserhauses im Jahr 1958 nur notdürftig ausgebessert und auch am Anbau von 1978 wurde kaum etwas gemacht.“ Zudem sei die Technik und Elektrik völlig veraltet. Das Augsburger Büro hatte geprüft, ob eine Sanierung oder ein Neubau sinnvoll ist, und sich klar für Letzteres ausgesprochen. Auch weil die vorhandenen Wasserspeicher nicht ausreichten und zusätzliche geschaffen werden müssten. So schnell wird das Vorhaben allerdings nicht realisiert werden können. Die Lieferzeit für die Wasserspeicher sei extrem hoch, verdeutlichte der Planer. Ab 2021, so seine Einschätzung, werde man mit dem Bau beginnen können. Bis 2024 soll dann die neue Anlage in Betrieb genommen werden können.

Schneider soll nun bis kommende Woche, wenn der Gemeinderat tagt, den endgültigen Bauantrag erstellen. Parallel dazu soll die Verwaltung ein Baugrundgutachten in Auftrag geben. (bih)

Themen Folgen