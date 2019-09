12:15 Uhr

Wasserwachtler üben im Eiskanal

Wasserwacht trainiert unter extremen Bedingungen die Rettung.

Baden verboten“ – trotz dieses Schildes stürzen sich neun Wasserretter der Wasserwachten Bäumenheim und Wemding in den reißenden Eiskanal. Sie sind ausgestattet mit Schutzhelmen, Neoprenanzügen und festen Schuhen. Und sie folgen strikt den Anweisungen von Alex, der Ausbilder im Rettungsschwimmen bei der Wasserwacht Augsburg ist. „Das Schwimmen in diesem reißenden Gewässer liegt nicht jedem“, warnt Alex. „Bitte steigt aus, wenn Eure persönliche Grenze überschritten wird.“

Die Wasserretter erhalten wertvolle Tipps, wie sie die im Wasser liegenden Steine am besten erklimmen. Und sie helfen sich gegenseitig, halten die Kameraden fest und ziehen sie mit hoch. Stolz kommen die nordschwäbischen Rettungsschwimmer am Ende der Strecke an. Ein paar haben erkannt: „Das ist nicht mein Ding. Meine Grenze ist erreicht.“

Die nächste Übung lautet, den Kanal queren und die ruhigen Kehrwasser hinter den Hindernissen erreichen. Jetzt ist viel Kondition erforderlich, denn es heißt, mit Kraft unablässig gegen die Strömung anzukraulen. Für die Zuschauer am Rand der Strecke ist das Ganze mindestens genau so spannend wie für die Schwimmer. Nach einer Stunde verlassen die Wasserwachtler den Eiskanal und sind komplett ausgepowert. Michael Häcker, Ausbilder Rettungsschwimmen bei der Wasserwacht Bäumenheim und Mitorganisator dieser Fließwasserübung am Eiskanal, ist zufrieden: „Unsere Wasserretter konnten wertvolle Erfahrungen im Umgang mit den besonderen Risiken eines extremen Fließgewässers sammeln. Mit ähnlichen Situationen können sie auch bei uns im Landkreis bei Extremwetterereignissen jederzeit konfrontiert werden.“ (dz)

