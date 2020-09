vor 35 Min.

Wechsel im Aufsichtsrat

Personelle Veränderungen im Gremium der Raiffeisen-Volksbank Wemding

Im Rahmen ihrer Vertreterversammlung hat die Raiffeisen-Volksbank Wemding die Aufsichtsratsmitglieder Josef Gehring (Amerbach) und Johann Bernreuther ( Otting) aufgrund der satzungsgemäßen Altersgrenze verabschiedet.

Gehring war 32 Jahre im Amt und Bernreuther sechs Jahre. In seiner Laudatio lobte Vorstandsvorsitzender Wilhelm Feil das engagierte, kollegiale und konstruktive Miteinander der beiden Männer in all den Jahren: „Ihr habt unser Aufsichtsratsgremium, jeder auf seine eigene Art, sehr bereichert.“

Als Nachfolger wurden aus Amerbach Alexandra Hönle und aus Otting Matthias Leinfelder in den Aufsichtsrat gewählt. (pm)

