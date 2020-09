vor 8 Min.

Wegen des Streiks fahren statt Bussen vermehrt „Eltern-Taxis“

Plus Trotz des Streiks vieler Fahrer gibt es verhältnismäßig wenige Kinder, die nicht zum Unterricht kommen können. Schulleiter loben gute Kommunikation im Vorfeld.

Von Fabian Kapfer

Nach den Sommerferien stand das Thema Schülerbeförderung schon einmal im Fokus. Wie viele Schüler sollen in einen Bus? Wie soll der Abstand eingehalten werden? Und: Braucht es mehr Busse in Zeiten der Pandemie? Am Freitag stellte sich aufgrund des Streiks von Busfahrern der Firma Osterrieder für viele Schüler jedoch eine ganz andere Frage: Wie komme ich überhaupt zur Schule?

Beim Gymnasium Donauwörth machte sich der Streik – er dauerte von 5.30 bis 10.30 Uhr – vor allem durch ein höheres Verkehrsaufkommen bemerkbar, erklärt Schulleiter Karl Auinger: „Es sind einige Schüler zu spät gekommen, weil deutlich mehr Verkehr in der Berger Allee war.“ Grund dafür sei freilich auch, dass einige Eltern ihre Kinder selbst gefahren hätten, worum die Schulleitung bereits am Donnerstag gebeten hatte: „Es wurde von unserer Seite aus kommuniziert, dass die Eltern – falls irgendwie möglich – ihre Kinder auf einem anderen Weg in die Schule bringen“, so Auinger.

25 Schüler des Gymnasiums Donauwörth fehlen wegen des Streiks

Durch „gute Kommunikation“ im Vorfeld über Durchsagen und das Elternforum habe man es geschafft, sich gut auf die Situation vorzubereiten. Am Gymnasium hätten sich wegen des Streiks 25 Schüler entschuldigt, die keine andere Möglichkeit hatten, zu kommen. Auinger resümiert: „Wenn man das in Hinsicht auf die Gesamtzahl von 1050 Schülern betrachtet, haben sich die Auswirkungen des Streiks bei uns im Rahmen gehalten.“

Bei der Mädchenrealschule St. Ursula in Donauwörth sorgte der Ausstand der Busfahrer für wenig Probleme. Man habe sich ebenfalls gut vorbereiten können, so Schulleiter Peter Müller: „Wir konnten durch die frühe Mitteilung der Busfirma sowohl uns, als auch die Schülerinnen gut darauf einstellen. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen für den Unterricht.“ Nur sechs Mädchen hätten wegen des Streiks gefehlt, die anderen seien anderweitig zur Schule gekommen, berichtet der Schulleiter. Da in der Früh im Donauwörther Spindeltal auch an anderen Tagen reger Verkehr herrsche, habe er dort keine größeren Unterschiede bemerkt: „Morgens ist dort immer viel los. Daher ist mir nicht aufgefallen, dass durch den Streik mehr Autos unterwegs waren, als es sonst der Fall ist. Bis 8.20 Uhr waren jedenfalls alle Schülerinnen in ihren Klassen“, so Müller.

Leiter der Realschule Heilig Kreuz lobt die Firma Osterrieder

Dass die Firma Osterrieder rechtzeitig Bescheid gegeben habe, lobt auch der Schulleiter der Realschule Heilig Kreuz, Joachim Düsing: „Wenn das Schule und Eltern früh genug wissen, kann man sich auf so eine Situation auch gut einstellen.“ Auf der Knabenrealschule hätten am Freitagvormittag zehn Buben gefehlt, bei denen es laut Düsing „definitiv am Bus lag“. Sonst habe es keine größeren Probleme gegeben. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wie es am Freitagmorgen der Fall war, sei im Bereich der Neudegger Allee auch an anderen Tagen nicht ungewöhnlich. Der Schulleiter merkt außerdem an: „Wir haben sehr viele Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Da es aber geregnet hat, sind da mit Sicherheit auch einige, die nicht von der Schulbusproblematik betroffen waren, mit dem Auto zur Schule gebracht worden.“

Heinz Sommerer, der Schulleiter der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding, hat den Streik der Schulbusse „fast gar nicht bemerkt“. Er berichtet: „Wenn wir von den Krankmeldungen am Freitag absehen, haben nur etwa drei Prozent der Schüler gefehlt, weil sie keine Möglichkeit hatten, mit dem Bus zur Schule zu gelangen.“ Die Eltern hätten „super mitgemacht und unterstützt“, betont er zudem.

Gewerkschaft Verdi will Bewegung in die Tarifverhandlungen bringen

Auch in Monheim habe man kaum einen Unterschied zum Normalbetrieb festgestellt. Die Rektorin der Grund-und Mittelschule Monheim, Barbara Simon, sagt: „Es lief im Großen und Ganzen sehr gut und wir hatten keinerlei Probleme durch den Busstreik.“

Ziel der fünfstündigen Arbeitsniederlegung war es der Gewerkschaft Verdi zufolge, Bewegung in die Tarifverhandlungen zu bringen, die aktuell ohne Arbeitgeberangebot und weiteren Termin geblieben seien. „Die Kolleginnen und Kollegen der privaten Omnibusbetriebe gerade in den grenznahen Bereichen, wie dem Donau-Ries-Kreis, sehen den Fachkräftemangel und die bessere Vergütung andernorts und wundern sich, warum die Arbeitgeber nicht zumindest ein Verhandlungsangebot vorlegen.“ sagt Silke Vorpahl, Verhandlungsführerin für die Tarifrunde Landesverband Bayerischer Busunternehmen bei Verdi Bayern.

